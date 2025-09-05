En Puerto Rico, las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la crianza y educación de los niños desempeñan un papel crucial en el desarrollo social, emocional y académico de las futuras generaciones. Aunque estas entidades a menudo operan con recursos limitados, su impacto es profundo y de largo alcance. Por ello, es esencial que toda la sociedad —desde el gobierno hasta las empresas privadas y cada ciudadano— se involucre activamente en su apoyo. Hacerlo no solo responde a un deber moral, sino que también representa una inversión en el bienestar colectivo, sin importar el nivel económico o social de cada individuo.

