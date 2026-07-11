En Puerto Rico hablar de salud se ha convertido en un ejercicio que exige honestidad y valentía. Ya no basta con repetir que estar saludable es “no estar enfermo”. Esa definición quedó atrás. Hoy sabemos que la salud es un tema complejo donde se entrelazan el cuerpo, la mente, las emociones y el entorno social. Aunque esta visión holística parece evidente, nuestra realidad demuestra que todavía no la hemos asumido como país. La salud integral es más que un concepto médico, es un proyecto ético y colectivo.

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