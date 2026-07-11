Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de julio de 2026
84°Bruma
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Nilda I. Boria LópezNilda I. Boria López
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Salud integral: compromiso con el bienestar humano

La salud es un tema complejo donde se entrelazan el cuerpo, la mente, las emociones y el entorno social, destaca Nilda Boria

11 de julio de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En un país donde la fragmentación social avanza, necesitamos reconstruir el vínculo comunitario. La conexión social también es salud, subraya Nilda Boria. (Shutterstock)

En Puerto Rico hablar de salud se ha convertido en un ejercicio que exige honestidad y valentía. Ya no basta con repetir que estar saludable es “no estar enfermo”. Esa definición quedó atrás. Hoy sabemos que la salud es un tema complejo donde se entrelazan el cuerpo, la mente, las emociones y el entorno social. Aunque esta visión holística parece evidente, nuestra realidad demuestra que todavía no la hemos asumido como país. La salud integral es más que un concepto médico, es un proyecto ético y colectivo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Salud mentalSalud emocionalColegio de Médicos CirujanosEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
Nilda I. Boria López

Nilda I. Boria López

Arrow Icon
Catedrática Auxiliar de Ciencias Naturales y Tecnología, Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: