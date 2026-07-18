Cuando Puerto Rico vuelva a desfilar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, lo hará como una delegación consolidada, con una estructura deportiva sólida, atletas de alto rendimiento y una presencia reconocida en el escenario regional. Sin embargo, uno de los momentos decisivos en la construcción de esa realidad ocurrió en 1966, cuando San Juan se convirtió en sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquel evento marcó un antes y un después en la historia deportiva del país.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.