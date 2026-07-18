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Félix R. Huertas GonzálezFélix R. Huertas González
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:San Juan 1966 y la consolidación del deporte puertorriqueño

El evento de 1966 en Puerto Rico representó mucho más que una competencia atlética, opina Félix Huertas

15 de julio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La delegación cubana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966 llegó a Puerto Rico en el buque Cerro Pelado, al que no se le permitió anclar en San Juan. (Suministrada)
Diversas investigaciones históricas han documentado cómo la participación de Cuba en estos juegos se convirtió en un asunto de alta sensibilidad política, señala Félix Huertas.
Nota del editor
Tercera columna de una serie escrita por el historiador Félix Huertas González sobre la trayectoria de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los atletas que se destacaron en esta competición regional.

Cuando Puerto Rico vuelva a desfilar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, lo hará como una delegación consolidada, con una estructura deportiva sólida, atletas de alto rendimiento y una presencia reconocida en el escenario regional. Sin embargo, uno de los momentos decisivos en la construcción de esa realidad ocurrió en 1966, cuando San Juan se convirtió en sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquel evento marcó un antes y un después en la historia deportiva del país.

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Juegos Centroamericanos y del CaribeSan JuanAtletasComité Olímpico de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Félix R. Huertas González

Félix R. Huertas González

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El autor es Catedrático de la Universidad Ana G. Méndez. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores.
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