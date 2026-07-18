San Juan 1966 y la consolidación del deporte puertorriqueño
El evento de 1966 en Puerto Rico representó mucho más que una competencia atlética, opina Félix Huertas
15 de julio de 2026 - 10:45 PM
15 de julio de 2026 - 10:45 PM
Cuando Puerto Rico vuelva a desfilar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, lo hará como una delegación consolidada, con una estructura deportiva sólida, atletas de alto rendimiento y una presencia reconocida en el escenario regional. Sin embargo, uno de los momentos decisivos en la construcción de esa realidad ocurrió en 1966, cuando San Juan se convirtió en sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquel evento marcó un antes y un después en la historia deportiva del país.
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