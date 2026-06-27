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prima:Shakespeare también escribe por WhatsApp

Marco Antonio fue cuidadoso en no hablar mal de Bruto para no incitar un motín, destaca Cezanne Cardona

27 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para el autor de la investigación, Shakespeare podría haber "conocido los efectos nocivos de la cocaína" y "posiblemente prefería el cannabis como hierba por sus propiedades para estimular la mente". (Archivo/GFR Media)
Es obvio que Francisco Domenech ni aprendió la lección del chat de Telegram, que acabó con el gobierno de Ricky Rosselló, ni tampoco leyó “Julio César” de Shakespeare, escribe Cezanne Cardona.

Poco antes de que se dirigiera al pueblo en la tribuna, para justificar el asesinato de Julio César, Bruto se acercó a Marco Antonio y le dijo algo que, de existir los chats por aquella época, se lo pudo haber escrito por WhatsApp: “Lleva contigo el cadáver de César. Abstente de culparnos en tu discurso fúnebre; dedícate a enunciar todo lo que honra a César, y señala que lo haces con permiso nuestro. Si te opones, no tendrás parte en el funeral. Te dirigirás al pueblo en la misma tribuna que ocuparé yo, una vez acabe mi discurso”.

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