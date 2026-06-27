Shakespeare también escribe por WhatsApp
Marco Antonio fue cuidadoso en no hablar mal de Bruto para no incitar un motín, destaca Cezanne Cardona
27 de junio de 2026 - 11:10 PM
27 de junio de 2026 - 11:10 PM
Poco antes de que se dirigiera al pueblo en la tribuna, para justificar el asesinato de Julio César, Bruto se acercó a Marco Antonio y le dijo algo que, de existir los chats por aquella época, se lo pudo haber escrito por WhatsApp: “Lleva contigo el cadáver de César. Abstente de culparnos en tu discurso fúnebre; dedícate a enunciar todo lo que honra a César, y señala que lo haces con permiso nuestro. Si te opones, no tendrás parte en el funeral. Te dirigirás al pueblo en la misma tribuna que ocuparé yo, una vez acabe mi discurso”.
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