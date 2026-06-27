Poco antes de que se dirigiera al pueblo en la tribuna, para justificar el asesinato de Julio César, Bruto se acercó a Marco Antonio y le dijo algo que, de existir los chats por aquella época, se lo pudo haber escrito por WhatsApp: “Lleva contigo el cadáver de César. Abstente de culparnos en tu discurso fúnebre; dedícate a enunciar todo lo que honra a César, y señala que lo haces con permiso nuestro. Si te opones, no tendrás parte en el funeral. Te dirigirás al pueblo en la misma tribuna que ocuparé yo, una vez acabe mi discurso”.

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