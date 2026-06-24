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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:“¡Bienvenido al mundo de la política!”

La política, como comportamiento social, prioriza la obtención y la preservación del poder, escribe José Molinelli González

24 de junio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La política, como comportamiento social, prioriza la obtención y la preservación del poder. Aunque parecerían ser ejercicios diferentes, algunas teorías politológicas sostienen que los mecanismos utilizados para obtener poder son los mismos que se requieren para preservarlo, afirma José Molinelli. (Carlos Rivera Giusti)

Hace algunos días, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, presentó un registro de mensajes intercambiados con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en el que se le advierte sobre las consecuencias de exponer irregularidades en la relación entre La Fortaleza y la agencia que dirigía. El mensaje concluye con la frase: “¡Bienvenido al mundo de la política!”. Esta controversia, en particular la definición de política que el secretario de la gobernación parece sugerir con su amenaza al exsecretario, ofrece un marco preciso para evaluar la escuela de pensamiento que emplea el liderazgo actual del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su metodología para obtener y preservar el poder dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

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Gobierno de Puerto RicoSecretaría de la GobernaciónFrancisco DomenechSebastián Negrón ReichardPartido Nuevo Progresista
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José Molinelli González

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Profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano
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