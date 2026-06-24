“¡Bienvenido al mundo de la política!”
La política, como comportamiento social, prioriza la obtención y la preservación del poder, escribe José Molinelli González
24 de junio de 2026 - 11:00 PM
24 de junio de 2026 - 11:00 PM
Hace algunos días, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, presentó un registro de mensajes intercambiados con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en el que se le advierte sobre las consecuencias de exponer irregularidades en la relación entre La Fortaleza y la agencia que dirigía. El mensaje concluye con la frase: “¡Bienvenido al mundo de la política!”. Esta controversia, en particular la definición de política que el secretario de la gobernación parece sugerir con su amenaza al exsecretario, ofrece un marco preciso para evaluar la escuela de pensamiento que emplea el liderazgo actual del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su metodología para obtener y preservar el poder dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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