Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Sobredosis, fentanilo y una ventana crítica
Entre 2018 y 2024 se detectó su presencia en aproximadamente el 72% de las defunciones relacionadas con sobredosis. Muchas personas llegan a salas de emergencia o clínicas tras una sobredosis sin saber con certeza qué consumieron, señala Eduardo Zavala Mendoza
23 de diciembre de 2025 - 6:34 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.