Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo Zavala Mendoza
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Sobredosis, fentanilo y una ventana crítica

Entre 2018 y 2024 se detectó su presencia en aproximadamente el 72% de las defunciones relacionadas con sobredosis. Muchas personas llegan a salas de emergencia o clínicas tras una sobredosis sin saber con certeza qué consumieron, señala Eduardo Zavala Mendoza

23 de diciembre de 2025 - 6:34 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Salas de emergencia, hospitales, centros de urgencias y clínicas que atienden personas con TUO o sobredosis deben contar con buprenorfina y estar preparados para administrarla, escribe Eduardo Zavala. (Saúl Martínez)

En la conversación sobre sobredosis y opioides, a veces se pierde de vista lo esencial: existen medicamentos que salvan vidas. Uno de ellos es la buprenorfina. No es nueva ni experimental. En un contexto marcado por el fentanilo —un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina—, disponer de este medicamento en espacios clínicos adecuados puede marcar la diferencia entre una segunda oportunidad y una muerte evitable.

ACERCA DEL AUTOR
Eduardo Zavala Mendoza

Eduardo Zavala Mendoza

El autor es planificador y trabajador social. Se desempeña como investigador principal en el programa de opioides y sustancias del Departamento de Salud. Además, es profesor de la Escuela Graduada de...
