25 de noviembre de 2025
Silverio PérezSilverio Pérez
prima:Solidaridad ante la brutalidad de hielo

En calles de Puerto Rico agentes de corazón de hielo atropellan, humillan y cazan dominicanos como si la dignidad tuviera pasaporte, opina Silverio Pérez

25 de noviembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo que estamos viendo no es solo un abuso contra inmigrantes. Es una traición histórica. Se rompe la alianza moral que ayudó a levantar escuelas en Santo Domingo cuando Hostos se volvió dominicano por gratitud y Betances se convirtió en delegado dominicano en París llamando “mi patria” tanto a Puerto Rico como a Quisqueya, afirma Silverio Pérez. (FOTO SUMINISTRADA)

Se llama David y no es casualidad que ese sea su nombre. Es un hombre de Dios que disfruta servir al prójimo con su trabajo y con su hermosa voz de cantor. A su lado, tuve el privilegio de cantarle al difunto padre de un querido amigo mutuo. Lo próximo que de él supe fue que fue arrestado inmisericordemente por unos agentes que por corazón tienen un bloque de hielo. Por eso se les llama agentes del ICE. Días después me llegó un video donde se le veía custodiado, como si fuera un criminal, mientras le cantaba a los que con él coincidían en su obligado viaje de regreso en ferry a la República Dominicana. La tristeza y la indignación ante tal atropello me lanzó a esta reflexión.

ICE-HSIDeportaciones de indocumentadosIndocumentadosRepública DominicanaHistoriaEugenio María de Hostos
Silverio Pérez

Silverio Pérez

Escritor
