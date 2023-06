Sueño la escuela que viví

Hace un par de semanas, una de mis grandes mentoras me invitó a un diálogo multisectorial en torno a la propuesta de descentralización del Departamento de Educación. Resulté ser la única estudiante entre un grupo de personas muy comprometidas con la educación. Durante el diálogo, alguien me preguntó cuál era la escuela que yo soñaba. Pensé un poco y me di cuenta que la escuela que yo soñaba, realmente era la escuela en la que ya yo había crecido.