Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Tanto nadar…
Puerto Rico merece otra historia. Una de paz, dignidad, desarrollo económico y futuro, escribe Eduardo Bhatia
5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
5 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
Puerto Rico vuelve a enfrentar un fantasma que creíamos enterrado: la posible reapertura de la base naval de Roosevelt Roads en Ceiba bajo el presidente Donald Trump. El sólo rumor de esa intención es un insulto a la memoria de miles de puertorriqueños que lucharon —y muchos que hasta fueron arrestados y encarcelados— para cerrar esa base y detener el bombardeo criminal en Vieques.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: