Traidores y patriotas
Patriota es todo aquel y aquella que ponga en práctica su amor por nuestro pueblo y nuestro archipiélago, escribe Gabriel Rodríguez
9 de septiembre de 2026 - 9:15 PM
9 de septiembre de 2026 - 9:15 PM
El periodista Benjamín Torres Gotay, en una columna de su autoría publicada recientemente, consideró traidores a los políticos que, en esta tierra nuestra, han dado la espalda al concepto mismo del “acuerdo social”, mediante el cual el pueblo delega la administración de sus recursos fiscales a unas personas electas para realizar funciones tales como la seguridad, la infraestructura, la protección del patrimonio común, la salud y otros servicios públicos. Esa traición, realizada por las dos caras de un único partido de “colmiyús”, que desde mediados del siglo pasado nos dominan, alternando caras azules o rojas, nos han traído al colapso general de nuestras instituciones y las crisis nuestras de cada día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: