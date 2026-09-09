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Gabriel Andrés Rodríguez FernándezGabriel Andrés Rodríguez Fernández
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prima:Traidores y patriotas

Patriota es todo aquel y aquella que ponga en práctica su amor por nuestro pueblo y nuestro archipiélago, escribe Gabriel Rodríguez

9 de septiembre de 2026 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La unión de todas estas fuerzas patrióticas es y será la verdadera Alianza de Pueblo, basada en el amor a Puerto Rico y su gente, y en el respeto y apoyo a todos los otros y otras que también resisten y luchan contra ese Enemigo común y los traidores que se atrincheran en la administración colonial, destaca Gabriel Rodríguez. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El periodista Benjamín Torres Gotay, en una columna de su autoría publicada recientemente, consideró traidores a los políticos que, en esta tierra nuestra, han dado la espalda al concepto mismo del “acuerdo social”, mediante el cual el pueblo delega la administración de sus recursos fiscales a unas personas electas para realizar funciones tales como la seguridad, la infraestructura, la protección del patrimonio común, la salud y otros servicios públicos. Esa traición, realizada por las dos caras de un único partido de “colmiyús”, que desde mediados del siglo pasado nos dominan, alternando caras azules o rojas, nos han traído al colapso general de nuestras instituciones y las crisis nuestras de cada día.

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Gabriel Andrés Rodríguez Fernández

Gabriel Andrés Rodríguez Fernández

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El autor es planificador. Presidió la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y es portavoz del Movimiento Diálogo Soberanista.
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