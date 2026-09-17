El asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario estremeció a Puerto Rico. La adolescente perdió la vida el 11 de agosto de 2025 y, poco más de un año después, los procesos judiciales contra las dos personas acusadas por su muerte han producido dos resultados muy distintos. Elvia Cabrera Rivera fue encontrada culpable luego de juicio y sentenciada a 102 años de prisión. Su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y una violación a la Ley de Armas, y recibió una sentencia de 38 años y un día.

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