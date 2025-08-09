Trump: dubitativo e hiperbólico
El presidente proyecta una mezcla de irracionalidad y cálculo que busca disuadir a sus rivales, pero también pone en riesgo su propia credibilidad, opina Nicolás Ramos Gandía
9 de agosto de 2025 - 8:00 PM
En marzo de 1983, Ronald Reagan tildó a la URSS de «imperio del mal» durante un discurso ante evangélicos y, a fin de mes, anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada «guerra de las galaxias». Del 7 al 11 de noviembre, la OTAN ejecutó el ejercicio “Able Archer 83”, que simulaba escalar hasta usar armas nucleares tácticas contra los países del Pacto de Varsovia. El Kremlin lo interpretó como un posible primer golpe y puso a sus fuerzas en máxima alerta. El incidente rozó la línea roja sin cruzarla. La alarma impulsó un giro negociador que desembocó, cuatro años después, en el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, acuerdo que eliminó los misiles terrestres de 500 a 5,500 km de alcance e instauró exhaustivas inspecciones presenciales.
