Suscriptores
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Julio Fontanet
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Trump y LUMA: el mundo al revés

Merece nuestro reconocimiento la iniciativa de la secretaria de DACO al presentar un reclamo totalmente legítimo y en beneficio de los consumidores, opina Julio Fontanet

8 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Me ha llamado la atención la campaña de desinformación de algunas personas sobre los méritos y aciertos de la decisión unánime emitida por nuestro Tribunal Supremo en la que hace responsable a LUMA por los daños a nuestros enseres eléctricos causados por sus acciones u omisiones, señala Julio Fontanet. (David Villafane/Staff)

Dice Eduardo Galeano, en su libro Patas arriba; la escuela del mundo al revés (1998), que hay personas o corrientes que pretenden —en determinados momentos— que aceptemos las cosas al revés, alejadas de la realidad o de nuestra naturaleza; lejos de las victorias y espacios alcanzados gracias a luchas sociales. Hoy más que nunca tiene vigencia esa premisa. Al leer dos noticias en particular en días recientes, puede uno percatarse de cómo la administración del presidente Trump y la compañía LUMA pretenden que veamos las cosas precisamente al revés.

LUMA EnergyGenera PRDACOValerie Rodríguez ErazoDonald Trump
Julio Fontanet

Julio Fontanet

Catedrático de la Universidad Interamericana, Abogado y Expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas
