Trump y LUMA: el mundo al revés
Merece nuestro reconocimiento la iniciativa de la secretaria de DACO al presentar un reclamo totalmente legítimo y en beneficio de los consumidores, opina Julio Fontanet
8 de diciembre de 2025 - 11:00 PM
Dice Eduardo Galeano, en su libro Patas arriba; la escuela del mundo al revés (1998), que hay personas o corrientes que pretenden —en determinados momentos— que aceptemos las cosas al revés, alejadas de la realidad o de nuestra naturaleza; lejos de las victorias y espacios alcanzados gracias a luchas sociales. Hoy más que nunca tiene vigencia esa premisa. Al leer dos noticias en particular en días recientes, puede uno percatarse de cómo la administración del presidente Trump y la compañía LUMA pretenden que veamos las cosas precisamente al revés.
