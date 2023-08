Un dardo venenoso en la Ley de Medición Neta

Recientemente un vecino me trajo una carta de LUMA donde se le agradece por su aportación de energía renovable a la red, cosa que apoya los esfuerzos de la empresa y promueve la sostenibilidad en toda la isla. Sin embargo, la carta además le notifica a mi vecino que exportó más energía a la red eléctrica de la que consumió y le informa que recibirá un crédito de unos $275 distribuido en los próximos dos meses. En mi caso, instalé un sistema hace unos años y de inmediato supe por qué yo no recibí mi carta. Cotejando mis facturas, recordé que entre abril y mayo me pasé por bastante de la facturación mínima de $4.00 y no tenía ningún crédito acumulado en generación al final del año fiscal. Todo muy bien hasta aquí.