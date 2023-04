Un ecosistema social favorable y seguro para maternar

No hay una variable que por sí sola explique la baja de natalidad. Durante décadas, se ha alertado sobre los factores que inciden en el envejecimiento poblacional. Desde inicios de este siglo las estadísticas eran contundentes. Esto fue hace 23 años, y todavía no se consideraban las consecuencias de los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19. Cabe preguntarse cuántas políticas sociales y económicas se han aprobado para mitigar el impacto de lo inminente.

Ahora colocan su dedo acusador sobre las mujeres. Parecen olvidar que en los años 50 la política fue la reducción de la natalidad a través de esterilizaciones forzadas y de experimentos con contraceptivos. Esta acción creó la noción en la ciudadanía de que había que parir menos. A esto hay que sumarle las oportunidades que hemos tenido las mujeres para desarrollarnos fuera del ámbito doméstico. Además, tenemos que considerar la crisis económica que se agudiza más, y da la impresión de que la única solución es migrar. Es una acción que también se promovió desde el Estado para reducir la población en décadas anteriores. Entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar el dedo acusador?

¿Campaña gubernamental para promover los nacimientos en Puerto Rico?

Necesitamos un ecosistema social favorable y seguro para maternar con felicidad y con la certeza de que las crías tendrán la vida digna que merecen sin tener que migrar, escribe Elba Betancourt Díaz. (Agencia EFE)

Si el Estado desea promover un aumento en la natalidad, debe reconocer y respetar la diversidad de familias. Pensar que solo las parejas heterosexuales son las indicadas para maternar es un error que invisibiliza al resto de las familias. El gobierno debe aprobar políticas sociales que creen programas de acompañamiento para quienes quieran maternar. Necesitan mejorar el sistema de salud y erradicar la violencia obstétrica. Crear centros de cuidados para todas las familias que necesiten apoyo con sus crías. Se sabe que maternar supone una carga adicional para las mujeres, que afecta negativamente su salud física y mental. Sin olvidar que se debe transformar el sistema educativo al cual esta niñez asistirá.

Notable baja poblacional al sur de la isla

Estos programas deben servir a todas las mujeres y familias. El Estado no debe promover la idea de que con servicios focalizados en las personas más empobrecidas promueve la natalidad entre toda la población. Programas como el PAN o WIC dejan fuera a mujeres que no cumplen con los criterios de inclusión, pero que tampoco tienen dinero suficiente para sostener a sus crías. Estos programas fragmentados atienden necesidades específicas por un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo las mujeres atienden el resto de las necesidades que tiene una cría a través de su ciclo de vida? ¿Qué pasará cuando no puedan cumplir con su rol como se espera? ¿Se les acusará de ser malas madres?

Necesitamos un ecosistema social favorable y seguro para maternar con felicidad y con la certeza de que las crías tendrán la vida digna que merecen sin tener que migrar. No se trata solo de promover que nazcan, sino de tener un Puerto Rico con oportunidades de desarrollo que les invite a permanecer. La reversión de esta tendencia demográfica no se ve al final del túnel, sobre todo cuando no se actúa en la dirección correcta. La bola está en la cancha de los políticos que legislan, no en nuestros úteros.

