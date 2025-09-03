Opinión
Un helicóptero muy grande con unos cohetes enormes
No entiendo a qué viene tanta agitación, escribe Mayra Montero
3 de septiembre de 2025 - 2:30 PM
No entiendo de dónde sale esa frase que ahora nos ocupa: “militarización de Puerto Rico”, como si nos fueran a llenar las calles de tanques, los cielos de aviones y los mares de submarinos.
