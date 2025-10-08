Opinión
8 de octubre de 2025
José Gabriel Martínez Borrás
prima:Un paso relevante en la integración regional caribeña

Un acuerdo de libre movimiento de ciudadanos de cuatro países caribeños entró en vigor el 1 de octubre de 2025, destaca José Gabriel Martínez Borrás

8 de octubre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las ruinas mayas Altun Ha, están localizadas en el norte de Belice. (Foto: Georgina Cruz)
El Acuerdo de Libre Movimiento reconoce el derecho de entrada, residencia y empleo, lo cual implica que los nacionales de los estados participantes podrán moverse libremente, residir, trabajar y permanecer indefinidamente en cualquiera de los otros países signatarios sin necesidad de permiso de trabajo ni de residencia, escribe José Gabriel Martínez Borrás. (ELNUEVODIA.COM)

La Comunidad Caribeña (CARICOM) ha sido un motor en el proceso de integración del Caribe inglés. Basado en el Tratado de Chaguaramas (1973) y en su revisión en 2001, ha ido avanzando en la construcción de instituciones comunes que buscan establecer el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME) el cual incluye bienes, servicios, capitales y personas cualificadas (movilidad laboral y derecho de establecimiento) y en fortalecer instituciones regionales como la Corte de Justicia del Caribe, entre otras.

ACERCA DEL AUTOR
José Gabriel Martínez Borrás

José Gabriel Martínez Borrás

Catedrático Auxiliar en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el Centro de...
