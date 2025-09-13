Desde su fundación, Estados Unidos concibió sus objetivos geopolíticos no como proyectos circunstanciales, sino como si fueran derechos naturales. Bajo esa lógica se fue tejiendo un entramado ideológico que justificó su expansión: primero el Destino Manifiesto, luego la Doctrina Monroe con su célebre —y engañoso— “América para los americanos”, más tarde el Corolario Roosevelt y su política del Gran Garrote, y ya en el siglo XX, la Doctrina Truman, que extendió al Caribe y América Latina los contornos de la Guerra Fría.

