Feriados
13 de septiembre de 2025
Guarionex Padilla
prima:El Mar Caribe: el Mediterráneo americano

En el caso puertorriqueño, la condición colonial se articuló directamente con ese proyecto geoestratégico, escribe Guarionex Padilla

13 de septiembre de 2025 - 8:30 PM

En el siglo XX, la geopolítica adquirió una centralidad inédita en nuestra región precisamente por la creciente presencia estadounidense, afirma Guarionex Padilla. (Benjamin D Applebaum)

Desde su fundación, Estados Unidos concibió sus objetivos geopolíticos no como proyectos circunstanciales, sino como si fueran derechos naturales. Bajo esa lógica se fue tejiendo un entramado ideológico que justificó su expansión: primero el Destino Manifiesto, luego la Doctrina Monroe con su célebre —y engañoso— “América para los americanos”, más tarde el Corolario Roosevelt y su política del Gran Garrote, y ya en el siglo XX, la Doctrina Truman, que extendió al Caribe y América Latina los contornos de la Guerra Fría.

ACERCA DEL AUTOR
Guarionex Padilla

Guarionex Padilla

El autor es maestro en el Sistema público de enseñanza y Estudiante Graduado de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
