OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ángel O. NavarroÁngel O. Navarro
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una mascota y la ética de una nación

El bienestar animal habla, en el fondo, de los valores humanos que predominan más allá del poder económico o político, escribe Ángel Navarro

3 de marzo de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La Casa Blanca en Washington. (Archivo)
El bienestar animal habla, en el fondo, de los valores humanos que predominan más allá del poder económico o político, escribe Ángel Navarro

El líder de la India y firme defensor de la no violencia, Mahatma Gandhi, afirmó alguna vez que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. La frase, repetida innumerables veces, conserva plena vigencia: el trato ético, respetuoso y compasivo hacia los animales —seres especialmente vulnerables— suele reflejar el grado de civilización y sensibilidad de una sociedad. El bienestar animal habla, en el fondo, de los valores humanos que predominan más allá del poder económico o político.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Casa BlancaEstados UnidosGobierno federalMascotas
ACERCA DEL AUTOR
Ángel O. Navarro

Ángel O. Navarro

Arrow Icon
El autor es historiador y biólogo. Se desempeñó como Decano Auxiliar de Asuntos Académicos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Obtuvo su doctorado en la...
