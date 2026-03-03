Una mascota y la ética de una nación
El bienestar animal habla, en el fondo, de los valores humanos que predominan más allá del poder económico o político, escribe Ángel Navarro
3 de marzo de 2026 - 8:30 PM
El líder de la India y firme defensor de la no violencia, Mahatma Gandhi, afirmó alguna vez que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. La frase, repetida innumerables veces, conserva plena vigencia: el trato ético, respetuoso y compasivo hacia los animales —seres especialmente vulnerables— suele reflejar el grado de civilización y sensibilidad de una sociedad. El bienestar animal habla, en el fondo, de los valores humanos que predominan más allá del poder económico o político.
