Ha sido noticia destacada que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que Carliz De La Cruz Hernández tiene derecho a reclamar por el uso de su voz por la frase “Bad Bunny, baby”. La frase se escucha en algunas grabaciones del hoy mundialmente famoso artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido popularmente como Bad Bunny. Se señala además que se trata de un caso de Copyright o Derechos de autor. Es menester exponer de qué se trata el caso y cuál es su estado procesal en este momento.

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