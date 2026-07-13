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Jesús M. Rivera DelgadoJesús M. Rivera Delgado
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una mirada al caso de “Bad Bunny, baby”

La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico no significa que la demandante ganó el caso, escribe Jesús Rivera Delgado

13 de julio de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La demanda expresa que grabó con su voz la frase “Bad Bunny Baby” y que esta se utilizó en canciones de Bad Bunny, sin su consentimiento, en violación de las disposiciones legales de referencia, señala Jesús Rivera. (Emma Da Silva)

Ha sido noticia destacada que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que Carliz De La Cruz Hernández tiene derecho a reclamar por el uso de su voz por la frase “Bad Bunny, baby”. La frase se escucha en algunas grabaciones del hoy mundialmente famoso artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido popularmente como Bad Bunny. Se señala además que se trata de un caso de Copyright o Derechos de autor. Es menester exponer de qué se trata el caso y cuál es su estado procesal en este momento.

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Bad BunnyDerechos de autorTribunal Supremo
ACERCA DEL AUTOR
Jesús M. Rivera Delgado

Jesús M. Rivera Delgado

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El autor es presidente de la Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal. Además, es abogado practicante licenciado en Puerto Rico, Nueva York, Distrito de Columbia y varios tribunales...
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