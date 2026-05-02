Xania Monet y la pregunta por el arte
Para muchos jóvenes, la autenticidad ya no se define siempre por el origen humano de una obra, opina Juan Carlos Vega
2 de mayo de 2026 - 10:45 PM
2 de mayo de 2026 - 10:45 PM
La aparición de Xania Monet no es una anécdota tecnológica, sino un síntoma cultural. Esta “cantante” no tiene cuerpo físico, biografía ni historia de vida. Tampoco tiene garganta ni diafragma. Es un proyecto de inteligencia artificial impulsado por Telisha “Nikki” Jones, poeta y diseñadora de Mississippi, quien escribe letras y utiliza aplicaciones de IA para convertirlas en canciones. Aun así, Xania ha entrado en las listas de Billboard, ha acumulado millones de reproducciones y hasta ha “firmado” un contrato discográfico millonario.
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