Urge adaptarnos ante un clima descontrolado
Puerto Rico solo podrá enfrentar estos fenómenos si se atreve a planificar su adaptación y reubicar sus estructuras, advierte Fernando E. Pabón Rico.
17 de septiembre de 2025 - 11:00 PM
La erosión es un fenómeno que padecen las costas de Puerto Rico desde hace décadas. En enero de 1959 la carretera 187 que conecta a Carolina con Loíza, a lo largo de Piñones, quedó cubierta de arena producto de grandes marejadas. Así lo atestigua una fotografía de Mandín Rodríguez en el periódico El Mundo. En aquel entonces la conciencia ambiental era casi inexistente: el artículo reportó que entre 100 y 150 camiones recogían esa arena a diario para abastecer la industria de la construcción, en vez de devolverla a la playa para reabastecer las dunas.
