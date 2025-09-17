La erosión es un fenómeno que padecen las costas de Puerto Rico desde hace décadas. En enero de 1959 la carretera 187 que conecta a Carolina con Loíza, a lo largo de Piñones, quedó cubierta de arena producto de grandes marejadas. Así lo atestigua una fotografía de Mandín Rodríguez en el periódico El Mundo. En aquel entonces la conciencia ambiental era casi inexistente: el artículo reportó que entre 100 y 150 camiones recogían esa arena a diario para abastecer la industria de la construcción, en vez de devolverla a la playa para reabastecer las dunas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu