Feriados
17 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Fernando E. Pabón Rico
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Urge adaptarnos ante un clima descontrolado

Puerto Rico solo podrá enfrentar estos fenómenos si se atreve a planificar su adaptación y reubicar sus estructuras, advierte Fernando E. Pabón Rico.

17 de septiembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La lección más contundente proviene de comunidades como las del Caño Martín Peña y Juana Matos, que ya iniciaron su relocalización para evitar permanentemente el problema de las inundaciones, escribe Fernando Pabón. (Ramon "Tonito" Zayas)

La erosión es un fenómeno que padecen las costas de Puerto Rico desde hace décadas. En enero de 1959 la carretera 187 que conecta a Carolina con Loíza, a lo largo de Piñones, quedó cubierta de arena producto de grandes marejadas. Así lo atestigua una fotografía de Mandín Rodríguez en el periódico El Mundo. En aquel entonces la conciencia ambiental era casi inexistente: el artículo reportó que entre 100 y 150 camiones recogían esa arena a diario para abastecer la industria de la construcción, en vez de devolverla a la playa para reabastecer las dunas.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando E. Pabón Rico

Fernando E. Pabón Rico

Arquitecto y Director del Centro Caribeño de Aumento del Nivel del Mar, Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.
