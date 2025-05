La excusa de no estar preparados, esgrimida por algunos abogados que llegan al tribunal, se ha transformado en una mala práctica y en uno de los pretextos más aceptados por los jueces de primera instancia. Y no se está preparado porque no se quiere, no se puede o no se pondera bien el fundamento invocado. Esta acción habitualmente convierte dicha instancia en tiempo perdido para las partes, los testigos del ministerio público, los fiscales y el propio magistrado.