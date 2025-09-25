Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
TecnologíaRedes Sociales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

YouTube permitirá el regreso de creadores vetados por desinformación sobre COVID-19 y elecciones

Aseguraron que la decisión se basa en el compromiso con la libertad de expresión

25 de septiembre de 2025 - 10:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El logotipo de YouTube cerca de las oficinas generales de la empresa en San Bruno, California, el miércoles 12 de marzo de 2025. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

YouTube ofrecerá a los creadores de contenido una forma de reincorporarse a la plataforma si fueron vetados por violar políticas de desinformación sobre el COVID-19 y las elecciones, las cuales ya no están vigentes, dijo el martes su empresa matriz Alphabet.

RELACIONADAS

En una carta enviada en respuesta a citaciones del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los abogados de Alphabet dijeron que la decisión de restaurar cuentas vetadas refleja el compromiso de la empresa con la libertad de expresión. Afirmaron que la compañía valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce su alcance y su importante papel en el discurso cívico.

“Sin importar cuál sea el ambiente político, YouTube seguirá permitiendo la libre expresión en su plataforma, particularmente en lo que respecta a temas sujetos a debate político”, se lee en la carta.

La medida es la más reciente en una serie de pasos atrás en la moderación de contenido por parte de las empresas tecnológicas, que tomaron medidas enérgicas contra la información falsa durante la pandemia y después de las elecciones de 2020, pero que desde entonces han enfrentado la presión del presidente Donald Trump y otros conservadores, que argumentan que sofocaron ilegalmente las voces de derecha en el proceso.

Esto ocurre mientras los directores ejecutivos de tecnología, entre ellos, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, buscan una relación más cercana con el presidente republicano, incluso al aportar generosas donaciones a su campaña y asistir a eventos en Washington.

En 2023, YouTube retiró gradualmente su política de eliminar contenido que afirmara falsamente que las elecciones de 2020, u otras elecciones presidenciales anteriores en Estados Unidos, estuvieron marcadas por “fraude generalizado, errores o fallos”.

En 2024, la plataforma también retiró sus restricciones independientes sobre contenido relacionado con el COVID-19, permitiendo que se hable de distintos tratamientos para la enfermedad. La desinformación sobre el COVID-19 ahora se enmarca en la política más amplia de desinformación médica de YouTube.

Entre los creadores que fueron vetados en YouTube según las políticas ahora extintas se encuentran conservadores influyentes y prominentes, como Dan Bongino, quien ahora se desempeña como subdirector del FBI. Para las personas que ganan dinero en las redes sociales, el acceso a la monetización en YouTube puede ser importante, generándoles grandes sumas a través de ingresos publicitarios.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y otros republicanos del Congreso han presionado a las empresas tecnológicas para que reviertan las políticas de moderación de contenido creadas durante el régimen del expresidente Joe Biden y han acusado a su administración de ejercer injustamente su poder sobre las empresas para enfriar el discurso legal en línea.

En la carta del martes, los abogados de Alphabet dijeron que altos funcionarios del gobierno de Biden “mantuvieron un contacto repetido y sostenido” para coaccionar a la empresa a eliminar videos de YouTube relacionados con la pandemia que no violaban las políticas de la empresa.

“Es inaceptable e incorrecto cuando cualquier gobierno, incluida la Administración de Biden, intenta dictar cómo la empresa modera el contenido, y la empresa ha luchado constantemente contra esos esfuerzos con base en la Primera Enmienda”, se indica en la carta.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, también ha acusado a la administración de Biden de presionar a los empleados para censurar inapropiadamente contenido durante la pandemia de COVID-19. Elon Musk, el propietario de la red social X, acusó al FBI de coaccionar ilegalmente a Twitter, antes de que él tomara el control, para suprimir una historia sobre Hunter Biden.

El año pasado, la Corte Suprema se puso del lado de la administración de Biden en una disputa con estados gobernados por republicanos sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal para combatir publicaciones controvertidas en redes sociales sobre temas como el COVID-19 y la seguridad electoral.

Hasta el momento, un portavoz de YouTube no respondió a una solicitud de comentarios donde se le pide más información sobre el proceso de reincorporación.

Tags
Breaking NewsCOVID-19YouTube
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: