Se disparan a nivel global días en que el clima es propenso a incendios

Washington- El número de días en que el tiempo es caluroso, seco y ventoso -ideales para desencadenar incendios forestales extremos- casi se ha triplicado en los últimos 45 años en todo el mundo, y la tendencia es aún mayor en el continente americano, según muestra un nuevo estudio.

Los investigadores calcularon que más de la mitad de ese aumento se debe al cambio climático provocado por el hombre.

Esto significa que, a medida que el mundo se calienta, más lugares del planeta son propensos a arder al mismo tiempo debido a la creciente sincronización de los incendios, que se produce cuando varios lugares reúnen las condiciones adecuadas para arder. Según los autores de un estudio publicado el miércoles en Science Advances, es posible que los países no dispongan de recursos suficientes para apagar todos los incendios que surjan y que la ayuda no llegue de vecinos ocupados con sus propias llamas.

PUBLICIDAD

Según el estudio, en 1979 y durante los 15 años siguientes, el mundo registró una media de 22 días de incendios sincronizados al año para las llamas que se mantuvieron dentro de grandes regiones globales. En 2023 y 2024, la media superará los 60 días al año.

1 / 8 | En imágenes: incendios forestales devastan la Patagonia argentina. Decenas de equipos de bomberos y brigadistas luchan para combatir los fuertes incendios en la Patagonia argentina. - Maxi Jonas 1 / 8 En imágenes: incendios forestales devastan la Patagonia argentina Decenas de equipos de bomberos y brigadistas luchan para combatir los fuertes incendios en la Patagonia argentina. Maxi Jonas Compartir

“Este tipo de cambios aumenta la probabilidad de que en muchas zonas se produzcan incendios difíciles de extinguir”, afirma John Abatzoglou, coautor del estudio y científico especializado en incendios de la Universidad de California, en Merced.

Los investigadores no se fijaron en los incendios reales, sino en las condiciones meteorológicas: cálidas, con fuertes vientos y aire y suelo secos.

“Aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios generalizados, pero el clima es una dimensión”, afirma el autor principal del estudio, Cong Yin, investigador de incendios de la Universidad de California en Merced. Los otros grandes ingredientes de los incendios son el oxígeno, el combustible, como árboles y maleza, y la ignición, como rayos, incendios provocados o accidentes humanos.

Este estudio es importante porque las condiciones meteorológicas extremas son el principal factor -aunque no el único- del aumento del impacto de los incendios en todo el mundo, según el científico Mike Flannigan, de la Universidad Thompson Rivers de Canadá, que no participó en el estudio. Y también es importante porque las regiones que solían tener temporadas de incendios diferentes y podían compartir recursos ahora se solapan, dijo.

dijo Abatzoglou: “Y ahí es donde las cosas empiezan a romperse”.

1 / 12 | "Catástrofe inédita": incendio forestal en Francia permanece fuera de control. El mayor incendio forestal declarado en Francia desde 1949 sigue fuera de control desde que comenzó el 5 de agosto de 2025 cerca del pueblo de La Ribaute. - LIONEL BONAVENTURE 1 / 12 "Catástrofe inédita": incendio forestal en Francia permanece fuera de control El mayor incendio forestal declarado en Francia desde 1949 sigue fuera de control desde que comenzó el 5 de agosto de 2025 cerca del pueblo de La Ribaute. LIONEL BONAVENTURE Compartir

Según Yin, más del 60% del aumento mundial de días de incendios sincronizados puede atribuirse al cambio climático provocado por la combustión de carbón, petróleo y gas natural. Él y sus colegas lo saben porque utilizaron simulaciones por ordenador para comparar lo ocurrido en los últimos 45 años con un mundo ficticio sin el aumento de los gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles.

PUBLICIDAD

Entre 1979 y 1988, Estados Unidos continental registró una media de 7.7 días de incendios sincronizados al año. Pero en los últimos 10 años esa media subió a 38 días al año, según Yin.

Pero eso no es nada comparado con la mitad sur de Sudamérica. Esa región registró una media de 5,5 días de incendios sincronizados al año entre 1979 y 1988; en la última década, esa cifra ha aumentado a 70.6 días al año, incluidos 118 días en 2023.