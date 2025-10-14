Opinión
14 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

SpaceX lanza el cohete más grande del mundo en un vuelo de prueba exitoso

Fue el undécimo vuelo de prueba para un Starship a escala completa

14 de octubre de 2025 - 10:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue el undécimo vuelo de prueba para un Starship a escala completa, que el fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, planea usar para enviar personas a Marte. (Eric Gay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SpaceX lanzó otro de sus enormes cohetes Starship en un vuelo de prueba el lunes, logrando exitosamente darle la vuelta a la mitad del planeta mientras soltaba satélites ficticios al igual que la ocasión anterior.

RELACIONADAS

Starship —el cohete más grande y poderoso jamás construido— retumbó en dirección al cielo vespertino desde el extremo sur de Texas. El propulsor se separó y realizó una entrada controlada en el Golfo de México según estaba planeado, y la nave rozó el espacio antes de descender al océano Índico. No se recuperó nada.

“Hey, bienvenido de nuevo a la Tierra, Starship. Qué día”, expresó Dan Huot de SpaceX mientras los empleados aplaudían.

Fue el undécimo vuelo de prueba para un Starship a escala completa, que el fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, planea usar para enviar personas a Marte. La necesidad de la NASA es más inmediata. La agencia espacial no puede colocar astronautas en la Luna para finales de la década sin el Starship de 403 pies de longitud, el vehículo reutilizable destinado a llevarlos desde la órbita lunar hasta la superficie y de regreso.

En lugar de permanecer dentro del Control de Lanzamiento según se acostumbra, Musk dijo que por primera vez saldría al aire libre a observar, algo “mucho más visceral”.

El vuelo de prueba anterior en agosto —un éxito tras una serie de fracasos que concluyeron en estallidos— siguió una trayectoria similar con objetivos similares. Esta vez se incorporaron más maniobras, especialmente para la nave. SpaceX realizó una serie de pruebas durante el ingreso de la nave encima del océano Índico como práctica para futuros aterrizajes en el sitio de lanzamiento.

Al igual que antes, Starship transportó hasta ocho satélites ficticios que simulan ser los Starlinks de SpaceX. El vuelo partió desde Starbase, cerca de la frontera con México, y duró poco más de una hora.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, elogió los avances del Starship. “Otro paso importante en dirección a colocar estadounidenses en el polo sur de la Luna”, expresó en la red social X.

SpaceX está modificando sus sitios de lanzamiento en Cabo Cañaveral para acomodar los Starships, además de los cohetes Falcon —mucho más pequeños—, los cuales son utilizados para transportar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional para la NASA.

Breaking NewsSpaceXElon Musk
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
