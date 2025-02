Disminuyen drásticamente las mariposas monarca que pasan el invierno en el oeste de Estados Unidos

El sondeo comenzó en 1997

Las mariposas monarca, conocidas por sus distintivas alas naranjas y negras, se encuentran en toda América del Norte . Las monarcas del este de Estados Unidos pasan sus inviernos en México y son contadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que aún no ha publicado datos para este año. Las monarcas al oeste de las Montañas Rocosas suelen invernar a lo largo de la costa de California.

El sondeo hizo notar que un sitio propiedad del organismo sin fines de lucro The Nature Conservancy en Santa Bárbara, que el invierno pasado albergó a 33,200 monarcas, este año sólo acogió a 198 mariposas.

El calor pudo haber afectado duramente a las monarcas del oeste

No está claro qué causó una caída tan pronunciada en la población occidental en sólo un año , observó Emma Pelton, bióloga de especies en peligro de la Sociedad Xerces. La población de monarcas ya es pequeña, señaló, y el intenso calor en los estados del oeste de Estados Unidos el año pasado pudo haber ralentizado la reproducción.

Las monarcas sufren cuando el mercurio alcanza los 37.7 Celsius (100 grados Fahrenheit), y cualquier temperatura por encima de los 42.2º C (108º F) es letal para los insectos, dijo Pelton. Los estados del oeste experimentaron una ola de calor en julio que elevó las temperaturas en algunas áreas muy por encima de los 37.7º C (100º F). Palm Springs, por ejemplo, alcanzó un récord de 51.1º C (124º F) el 5 de julio. Otra ola de calor azotó el norte de California en octubre, y varias ciudades rompieron récords de calor.