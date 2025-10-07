Opinión
7 de octubre de 2025
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abogado boricua se declara no culpable de tiroteo contra una estación de ABC

Aníbal Hernández Santana compareció a la vista de lectura de cargos federales en Sacramento, California

7 de octubre de 2025 - 10:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El abogado boricua Aníbal Hernández Santana, acusado por un tiroteo en contra de una estación de ABC en Sacramento (California), completó su escuela secundaria en Puerto Rico. (Sophie Austin)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El abogado puertorriqueño Aníbal Hernández Santana se declaró este lunes no culpable de cuatro cargos federales relacionados con el tiroteo del mes pasado en contra del edificio de una estación asociada a la cadena ABC en Sacramento, California.

La audiencia de lectura de cargos duró solo cuatro minutos.

“Pronto recibiremos pruebas en este caso y esperamos revisarlas para determinar la mejor defensa a seguir”, indicó el abogado de Hernández Santana, Mark Reichel, tras la vista judicial.

Hernández Santana, de 64 años, se enfrenta a cargos estatales y locales, tras ser imputado de disparar tres veces hacia una ventana de la entrada del vestíbulo del canal ABC el pasado 19 de septiembre.

Las autoridades sostienen que también hizo un disparo al aire en una zona escolar.

Su abogado ha indicado que no es normal que se le hayan radicado cargos a nivel federal.

“Tenemos que preguntarnos por qué, después de todos los tiroteos en Sacramento, incluso en edificios ocupados, este llegó a un tribunal federal”, dijo Reichel.

La fiscalía federal acusó a Hernández Santana de violar la ley que prohíbe interferir “intencional o maliciosamente” con las comunicaciones de radio y televisión autorizadas por el gobierno de Estados Unidos; poseer un arma en una zona escolar; disparar un arma en una zona escolar; y una alegación de decomiso criminal.

Mientras, ante el gobierno del condado de Sacramento, está imputado de disparar un arma de fuego contra un edificio ocupado, agresión con arma letal y disparar un arma de fuego de forma negligente.

El tiroteo ocurrió la misma semana en que la cadena ABC había suspendido al comentarista y comediante Jimmy Kimmel, después de haber acentuado que los seguidores de MAGA habían hecho todo lo posible por advertir que el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk no se identificaba con ese movimiento.

Hernández Santana es hijo del fallecido senador del Partido Nuevo Progresista Jesús Hernández Sánchez y estudió en Puerto Rico hasta la escuela secundaria. Tiene un bachillerato en Planificación de la Universidad de California en Berkeley y se graduó de Derecho en la Universidad de California en San Francisco.

“No soy un hombre violento”, dijo Hernández Santana en una entrevista televisiva después de haber sido arrestado.

Las autoridades sostienen que había escrito mensajes donde criticaba a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El abogado Reichel y los fiscales tienen una conferencia sobre los cargos estatales el 16 de octubre.

En el proceso judicial federal, Hernández Santana deberá volver a comparecer ante el juez Dale Dorzd el próximo 17 de noviembre.

