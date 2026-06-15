Departamento de Salud federal asignó $40 millones para Head Start en Puerto Rico
Casi todos los fondos son parte de una subvención al Departamento de la Familia que cubrirá el año fiscal 2026-2027
15 de junio de 2026 - 5:15 PM
15 de junio de 2026 - 5:15 PM
Washington D.C. - El Departamento de Salud de Estados Unidos otorgó una subvención de alrededor de $40 millones al Departamento de la Familia para los programas de Head Start y Early Head Start.
Según la información adelantada al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los $39.95 millones asignados a Familia podrán ser utilizados durante el año fiscal puertorriqueño 2026-2027, que empieza en julio.
Por otro lado, el Municipio de Patillas recibió una asignación de $1.19 millones bajo el programa Head Start y Early Head Start para el mismo período presupuestario.
Mientras, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibió una subvención de $136,489 bajo el programa Emergency Medical Services for Children (EMSC), que está disponible desde abril y puede utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027.
“Las inversiones en Head Start y Early Head Start ayudan a brindar oportunidades desde los primeros años de vida, apoyan a padres y madres trabajadoras y fortalecen comunidades en toda la isla. Inversiones como estas son esenciales porque cuando apostamos por nuestros niños, apostamos por el futuro de Puerto Rico”, afirmó el comisionado Hernández.
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