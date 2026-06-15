Departamento de Salud federal asignó $40 millones para Head Start en Puerto Rico

Washington D.C. - El Departamento de Salud de Estados Unidos otorgó una subvención de alrededor de $40 millones al Departamento de la Familia para los programas de Head Start y Early Head Start.

Según la información adelantada al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los $39.95 millones asignados a Familia podrán ser utilizados durante el año fiscal puertorriqueño 2026-2027, que empieza en julio.

Por otro lado, el Municipio de Patillas recibió una asignación de $1.19 millones bajo el programa Head Start y Early Head Start para el mismo período presupuestario.

Mientras, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibió una subvención de $136,489 bajo el programa Emergency Medical Services for Children (EMSC), que está disponible desde abril y puede utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027.