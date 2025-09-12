Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inspector General de Salud federal quiere más acción de Puerto Rico para atender el fraude en Medicaid

La unidad del gobierno de Puerto Rico recuperó $4.6 millones relacionados con gestiones fraudulentas

12 de septiembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Unidad de Control de Fraude de Medicaid del gobierno de Puerto Rico recuperó $4.6 millones en tres años. (Shutterstock)
Por José A. Delgado

Washington D.C. - La Unidad de Control de Fraude del programa Medicaid de Puerto Rico recuperó cerca de $4.6 millones entre los años fiscales federales de 2021 a 2023, según un informe de auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Pero la entidad del gobierno federal recomendó a ese organismo renovar esfuerzos para aumentar los referidos que le hacen los planes médicos.

En esos tres años, la Unidad de Control de Fraude (MFCU) informó que generó “24 acusaciones formales, 11 condenas, nueve acuerdos y sentencias civiles”, además de los fondos recuperados.

“La MFCU realizó varias iniciativas para establecer relaciones sólidas con socios federales y otras agencias; aumentar la conciencia de su misión en la comunidad; y mejorar sus operaciones. Sin embargo, la Unidad no siempre cumplió con los estándares de desempeño de la MFCU ni con los requisitos aplicables”, indica un informe de la OIG del Departamento de Salud estadounidense.

Aunque la OIG reconoció que la MFCU de Puerto Rico ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a recibir más referidos de los planes médicos sobre potenciales casos de fraude, advirtió que todavía son pocos.

Mencionó que la unidad de fraude implementó un sistema electrónico para administrar los casos durante el año fiscal federal 2023, pero “la mitad de los expedientes” carecían de documentación sobre las revisiones que se hicieron y su frecuencia.

La OIG sostuvo, a su vez, que la MFCU no presentó sus determinaciones “dentro del plazo requerido debido a demoras en la traducción de los documentos judiciales del español al inglés”.

Además de intensificar los esfuerzos para aumentar los referidos de los planes médicos, la OIG recomendó que la MFCU de Puerto Rico “actualice su sistema electrónico de gestión de casos para abordar las limitaciones del sistema y brinde capacitación adicional sobre el sistema al personal de la Unidad” y tome medidas para asegurar que informa a tiempo sus decisiones.

Tags
Puerto RicoDepartamento de Salud de Estados UnidosMedicaidFraude médicofraudeFraudes
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: