Inspector General de Salud federal quiere más acción de Puerto Rico para atender el fraude en Medicaid

Washington D.C. - La Unidad de Control de Fraude del programa Medicaid de Puerto Rico recuperó cerca de $4.6 millones entre los años fiscales federales de 2021 a 2023, según un informe de auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de Estados Unidos.

Pero la entidad del gobierno federal recomendó a ese organismo renovar esfuerzos para aumentar los referidos que le hacen los planes médicos.

En esos tres años, la Unidad de Control de Fraude (MFCU) informó que generó “24 acusaciones formales, 11 condenas, nueve acuerdos y sentencias civiles”, además de los fondos recuperados.

“La MFCU realizó varias iniciativas para establecer relaciones sólidas con socios federales y otras agencias; aumentar la conciencia de su misión en la comunidad; y mejorar sus operaciones. Sin embargo, la Unidad no siempre cumplió con los estándares de desempeño de la MFCU ni con los requisitos aplicables”, indica un informe de la OIG del Departamento de Salud estadounidense.

Aunque la OIG reconoció que la MFCU de Puerto Rico ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a recibir más referidos de los planes médicos sobre potenciales casos de fraude, advirtió que todavía son pocos.

Mencionó que la unidad de fraude implementó un sistema electrónico para administrar los casos durante el año fiscal federal 2023, pero “la mitad de los expedientes” carecían de documentación sobre las revisiones que se hicieron y su frecuencia.

La OIG sostuvo, a su vez, que la MFCU no presentó sus determinaciones “dentro del plazo requerido debido a demoras en la traducción de los documentos judiciales del español al inglés”.