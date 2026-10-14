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Más de 800,000 en Puerto Rico verán un aumento de 3.6% en el cheque del Seguro Social

El gobierno estadounidense anunció el incremento, debido a la inflación, efectivo el 1 de enero de 2027

14 de octubre de 2026 - 10:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aumento en el cheque del Seguro Social puede representar $72 para una persona que recibe $2,000. (Shutterstock)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) informó este miércoles que los beneficiarios del programa –cerca de 850,000 en Puerto Rico– recibirán un aumento de 3.6% en sus cheques a partir de enero de 2027 debido al ajuste por el costo de vida (COLA, en inglés).

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Para una persona que recibe $2,000 mensuales del Seguro Social, el aumento será de $72.

“El Seguro Social implementará este ajuste por costo de vida para 76 millones de estadounidenses, brindándoles mayor estabilidad financiera”, indicó el comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano.

Las prestaciones del Seguro Social incluyen, en Estados Unidos, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El comisionado Bisignano dijo que los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso sobre el ajuste por el costo de vida con un lenguaje claro y personalizado, que incluye las fechas exactas y los montos en dólares del nuevo beneficio y cualquier deducción.

Este mismo miércoles, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que la inflación anual alcanzó el 3.7% en septiembre.

En diciembre de 2025, los beneficiarios del Seguro Social en Puerto Rico eran 851,795. Ese total incluía 537,482 jubilados. Pero los beneficios también son para personas discapacitadas, cónyuges y padres sobrevivientes, entre otros.

Solo en San Juan, había en diciembre 84,240 retirados recibiendo el cheque del Seguro Social.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina fue clave en el aumento en el costo de vida en septiembre, en comparación con el mes anterior.

Según los datos oficiales, el índice de la gasolina subió un 9.1% en septiembre.

Pero, en términos generales, los precios de la energía aumentaron en Estados Unidos más del 20% durante el último año.

Para este trimestre, los abonados residenciales del sistema eléctrico de Puerto Rico pagarán una tarifa récord de 33.86 centavos por kilovatio hora (kWH), según la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico, que respondió a una petición de LUMA Energy a base del aumento en el costo de combustible para generación.

Tags
Puerto RicoSeguro SocialEconomía de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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