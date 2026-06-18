Organizaciones de la diáspora piden al Senado federal acabar con el estatus territorial

Washington D. C. - Grupos de la diáspora exhortaron este miércoles al Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense a promover una “solución justa” para acabar con el estatus territorial de Puerto Rico y recuperar los cientos de millones de dólares asignados para energía solar, pero que luego fueron desviados por el gobierno de Donald Trump.

“El Senado de Estados Unidos y éste comité tienen responsabilidad directa sobre Puerto Rico y están en una posición privilegiada para impulsar soluciones”, indicaron Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) y Power4PuertoRico, en una declaración conjunta presentada por escrito ante la comisión,

El Comité de Energía y Recursos Naturales, con jurisdicción primaria en el Senado estadoundinse sobre Puerto Rico, llevó a cabo el miércoles su audiencia pública rutinaria sobre la situación general de los territorios estadounidenses no incorporados.

BUDPR y Power4PuertoRico advirtieron que “mientras los senadores se reúnen en Washington, D. C., decenas de miles de puertorriqueños llevan semanas sin agua corriente”.

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“Los puertorriqueños ya enfrentan un servicio eléctrico poco confiable; el archipiélago sigue sufriendo frecuentes cortes de energía. Esta infraestructura en ruinas continúa perjudicando a familias, escuelas, hospitales y empresas, con pérdidas millonarias diarias en la producción económica”, indicaron.

También hicieron referencia a la decisión de la administración del presidente Trump, aplaudida por la gobernadora Jenniffer González, de desviar, para la red eléctrica en general, cerca de $700 millones en fondos federales asignados por el Congreso para proyectos de energía solar en residencias, centros de salud y égidas.

Las organizaciones consideran que Puerto Rico se enfrenta a una crisis política en medio de las denuncias de corrupción en contra del gobierno de González.

“Esta semana, mensajes de texto revelaron que el jefe de gabinete de la gobernadora emprendió una campaña de intimidación y represalias contra los denunciantes que publicaron documentos comprometedores que detallaban un patrón de corrupción que condujo a la renuncia del secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico”, agregaron.

BUDPR y Power4PuertoRico, además, exhortaron al Senado a retomar un proyecto como el 865 de 2021, que era similar al de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, en favor de una Convención de Estatus y un referéndum de alternativas no territoriales.

“Dicho proyecto descarta, con razón, el estatus territorial actual e incluye mecanismos deliberativos clave. Reconoce el derecho del pueblo puertorriqueño a convocar una Asamblea sobre el Estatus. Además, establece una comisión bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico para asesorar a dicha asamblea, y para negociar e implementar la alternativa de estatus no colonial seleccionada por el pueblo puertorriqueño”, afirmaron.

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Más aún las organizaciones de la diáspora señalaron que “el Senado también debe ser honesto con el pueblo puertorriqueño sobre el hecho de que la estadidad no tiene ni tendrá los votos necesarios para lograr una mayoría suficiente para evitar el filibusterismo”, lo que “deja la soberanía —ya sea la independencia o un pacto de libre asociación—, como la única vía realista para descolonizar Puerto Rico”.