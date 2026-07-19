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Akil Mitchell: del campeonato con los Criollos a alentarlos desde las gradas en 2026

El refuerzo campeón en 2024 acompaña a Caguas desde las gradas tras coronarse en Japón

19 de julio de 2026 - 2:56 PM

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Akil Mithchell acompaña a los Criollos en la postemporada desde las gradas. (Criollos Caguas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Caguas - Akil Mitchell fue parte del tridente de refuerzos campeón de los Criollos de Caguas en 2024, junto a Travis Trice y Louis King.

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El año pasado, el centro panameño y sus colegas importados volvieron a ser la apuesta del quinteto del Valle del Turabo, que quedó eliminado en las semifinales de conferencia.

En 2026, Mitchell no pudo reportarse a los Criollos debido a que se encontraba jugando en Japón, donde se coronó campeón con el club Nagasaki Velca en la liga B1 Premier.

Tras finalizar su compromiso en el exterior, Mitchell decidió acompañar a los Criollos en el inicio de la postemporada, apoyándolos desde las gradas durante la serie semifinal de conferencia contra los Cangrejeros de Santurce.

“Es bien diferente estar al otro lado de la cancha. Santurce es bien físico. Necesitamos jugar con más ánimo. Si lo hacemos, vamos a estar bien”, analizó Mitchell, de 34 años, en entrevista con El Nuevo Día.

Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales del año pasado, donde los Cangrejeros se llevaron la serie 4-1.

En esta revancha, la rivalidad ha estado marcada por el trabajo de los oficiales. En el tercer partido, el Sexto Hombre del Año, Christian “Cuco” López, fue expulsado luego de recibir una falta técnica combinada con una falta antideportiva.

“Es el BSN. No podemos estar pensando en las faltas. Sabemos que es físico, que es Santurce. Necesitamos más calma”, añadió.

Akil Mitchell ayudó a los Criollos a ganar el campeonato del BSN en 2024.
Akil Mitchell ayudó a los Criollos a ganar el campeonato del BSN en 2024. (Carlos Rivera Giusti)

La ausencia de Mitchell en Caguas fue cubierta por Moses Brown, un centro de 7’2” de estatura que terminó conquistando el premio de Defensa del Año.

El jueves, Brown lideró a la escuadra con 21 puntos y 12 rebotes para ayudar a los Criollos a empatar la serie. “Es duro. Un poquito joven. Necesita aprender todavía, pero está duro. Es una bestia”, comentó Mitchell sobre Brown.

Luego, el sábado, el conjunto cagüeño anotó 62 puntos en la segunda mitad para doblegar a los Cangrejeros y tomar el control, 3-2, de la semifinal.

De ocurrir una baja entre los importados de Caguas durante los playoffs, Mitchell no podría volver a vestir el uniforme criollo.

“Yo quisiera, pero tengo mi contrato para regresar a Japón. No puedo jugar este verano con nadie. Estoy de vacaciones. Ellos son mis hermanos. Es mi casa. Trabajo con ellos antes de los juegos. Feliz de estar aquí. Es mi isla. Estoy muy cómodo aquí”, declaró.

Mitchell regresará a Japón en agosto.

“No sé si estaré para las finales (si Caguas llega), pero yo quiero”, recalcó.

El sexto choque de la serie será el lunes en Santurce.

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Criollos de CaguasBSNBaloncesto
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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