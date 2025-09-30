Opinión
30 de septiembre de 2025
El Baloncesto Superior Nacional Femenino entra a su etapa final de la serie regular

Las campeonas Cangrejas de Santurce sostienen el primer lugar del torneo

30 de septiembre de 2025 - 4:47 PM

Quionche Carter, refuerzo de las Pollitas de Isabela, tuvo 20 puntos en la victoria del lunes contra Moca. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A poco más de dos semanas para que culmine la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce se mantienen en el liderato del torneo.

Dueñas de una racha de cinco victorias, las crustáceas visitan el martes a las Criollas de Caguas, quienes sostienen la octava posición clasificatoria a la postemporada.

Las Cangrejeras juegan para 9-3, mientras que el quinteto del Valle del Turabo tiene récord de 5-7 con dos derrotas consecutivas.

Las Leonas de Ponce (4-9) acechan a Caguas, a juego y medio del encasillado.

El martes, además, las Cafeteras de Yauco (3-9) buscaban salir de una seguidilla de seis derrotas frente a las Ganadoras de Hatillo (5-6).

En el segundo lugar de la tabla de posiciones se encuentran las Pollitas de Isabela (8-4), quienes vencieron el lunes a las Explosivas de Moca, por 79-68.

Las mocanas, en cambio, bajaron al tercer lugar (8-5) al encadenar tres fracasos.

También el lunes, la veterana Pamela Rosado atinó 27 puntos para que las Atenienses de Manatí derrotara, 98-77, a las Leones.

Manatí está quinto con récord de 6-6, a medio juego de las Gigantes de Carolina (7-6) por el cuarto lugar. Las Monarcas de Juana Díaz también juegan para 6-6.

El pasado sábado, la novata Nina De León, de las Pollitas de Isabela, anotó 28 puntos para guiar al Team Carrier a un triunfo, 115-10, sobre el Team Emerald en el Juego de Estrellas.

El miércoles, Juana Díaz visita a Moca e Isabela a Manatí. Ambos partidos comienzan a las 8:00 p.m.

BSNFCangrejeras de SanturceIsabelaMoca
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
