El Baloncesto Superior Nacional Femenino entra a su etapa final de la serie regular

A poco más de dos semanas para que culmine la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce se mantienen en el liderato del torneo.

Dueñas de una racha de cinco victorias, las crustáceas visitan el martes a las Criollas de Caguas, quienes sostienen la octava posición clasificatoria a la postemporada.

Las Cangrejeras juegan para 9-3, mientras que el quinteto del Valle del Turabo tiene récord de 5-7 con dos derrotas consecutivas.

Las Leonas de Ponce (4-9) acechan a Caguas, a juego y medio del encasillado.

El martes, además, las Cafeteras de Yauco (3-9) buscaban salir de una seguidilla de seis derrotas frente a las Ganadoras de Hatillo (5-6).

En el segundo lugar de la tabla de posiciones se encuentran las Pollitas de Isabela (8-4), quienes vencieron el lunes a las Explosivas de Moca, por 79-68.

Las mocanas, en cambio, bajaron al tercer lugar (8-5) al encadenar tres fracasos.

También el lunes, la veterana Pamela Rosado atinó 27 puntos para que las Atenienses de Manatí derrotara, 98-77, a las Leones.

Manatí está quinto con récord de 6-6, a medio juego de las Gigantes de Carolina (7-6) por el cuarto lugar. Las Monarcas de Juana Díaz también juegan para 6-6.

El pasado sábado, la novata Nina De León, de las Pollitas de Isabela, anotó 28 puntos para guiar al Team Carrier a un triunfo, 115-10, sobre el Team Emerald en el Juego de Estrellas.