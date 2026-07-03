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Estados Unidos aplasta a Puerto Rico en los cuartos de final del Mundial Sub-17

Los boricuas ahora jugarán por terminar entre el quinto y octavo puesto del torneo en Turquía

3 de julio de 2026 - 5:32 PM

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Joaquim Boumtje Boumtje dominó a Puerto Rico con 31 puntos y 16 rebotes. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Estados Unidos aplastó el viernes a Puerto Rico por 67 puntos, 149-82, en los cuartos de final del Mundial Sub-17 de baloncesto que se juega en Estambul, Turquía.

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Los boricuas ahora jugarán contra Canadá el sábado en busca de finalizar la participación entre el quinto y octavo lugar del torneo.

El viernes, los estadounidenses ganaron la primera mitad, 72-47, para dominar por completo el encuentro.

Por Puerto Rico, Dwight Gaines fue el mejor con 24 puntos.

Siete integrantes de Estados Unidos terminaron en doble figura. Joaquim Boumtje Boumtje, de 6´11″ pies, lideró con 31 puntos y 16 rebotes.

NaVorro Bowman Jr. y Cayden Daughtry agregaron 19 unidadas cada uno.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoEstados UnidosMundialFIBA
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