Estados Unidos aplasta a Puerto Rico en los cuartos de final del Mundial Sub-17

Estados Unidos aplastó el viernes a Puerto Rico por 67 puntos, 149-82, en los cuartos de final del Mundial Sub-17 de baloncesto que se juega en Estambul, Turquía.

Los boricuas ahora jugarán contra Canadá el sábado en busca de finalizar la participación entre el quinto y octavo lugar del torneo.

El viernes, los estadounidenses ganaron la primera mitad, 72-47, para dominar por completo el encuentro.

Por Puerto Rico, Dwight Gaines fue el mejor con 24 puntos.

Siete integrantes de Estados Unidos terminaron en doble figura. Joaquim Boumtje Boumtje, de 6´11″ pies, lideró con 31 puntos y 16 rebotes.