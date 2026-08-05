La final del BSN: un calendario ajustado con la ventana FIBA en el horizonte

La final 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que inicia el domingo con la visita de los Santeros de Aguada a los Vaqueros de Bayamón, se jugará mayormente con un día de descanso entre partidos y en fechas de fin de semana.

La serie debe concluir a más tardar el 23 de agosto, debido a que la Selección Nacional tiene programado para el 27 de agosto un partido en Argentina correspondiente al proceso de clasificación para la Copa Mundial, informó el presidente del BSN, Ricardo Dalmau.

Luego del partido inaugural del domingo, la final se reanudará el miércoles 12 en Aguada, seguido por el tercer juego el viernes 14 en Bayamón y el cuarto, de ser necesario, el domingo 16 en Aguada.

De ser necesario, el quinto partido se jugaría el miércoles 19 en Bayamón, seguido por el sexto el viernes 21 en Aguada y un séptimo y decisivo encuentro el domingo 23 en Bayamón.

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Jugar mayormente con un día de descanso entre partidos no es lo más recomendable desde el punto de vista médico para la recuperación física de los jugadores.

Este diario le preguntó al dirigente de los Santeros y exjugador Rafael “Pachy” Cruz sobre el día libre entre partidos. El técnico señaló que prefiere contar con dos días de descanso para facilitar la recuperación y preparación de los jugadores.

“Siempre un día entre medio es complicado. De la manera (física) en que se está jugando, con el millaje de los jugadores, la recuperación y preparación es difícil. Si es por mí, siempre quiero más días para la preparación”, dijo Cruz a El Nuevo Día.

“Pero es lo que tenemos en nuestras manos y tenemos que seguir adelante”, aceptó.

Este rotativo también le preguntó a Dalmau sobre los días de descanso entre partidos y, específicamente, si el calendario pudo haber contemplado más tiempo entre encuentros.

Dalmau explicó que el BSN calcula el reposo en términos de 48 horas entre partidos y señaló que ese es el formato que se utiliza mayormente en las series finales.

“Usualmente nuestras finales se juegan cada 48 horas. Dimos en esta serie 48 horas entre los juegos de viernes y domingo y 72 horas de domingo a martes. Eso permite recuperar los cuerpos de los jugadores un poco más”, indicó.

1 / 11 | En imágenes: ¡Los Vaqueros vuelven a la final del BSN!. Los coapoderados Carlos Arroyo y Eric Duars posan con el trofeo de campeón de la Conferencia A del BSN. - Vaqueros de Bayamón 1 / 11 En imágenes: ¡Los Vaqueros vuelven a la final del BSN! Los coapoderados Carlos Arroyo y Eric Duars posan con el trofeo de campeón de la Conferencia A del BSN. Vaqueros de Bayamón Compartir

La final de 2025 tuvo un día de descanso entre todos sus partidos.

Bayamón busca el bicampeonato luego de superar en seis juegos a los Criollos de Caguas en las semifinales. Por su parte, los Santeros eliminaron en seis partidos a los Leones de Ponce en la otra semifinal.

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Los partidos de la final se jugarán los domingos, viernes y miércoles. Cinco de las siete fechas están pautadas entre domingo y viernes, incluyendo el primer y séptimo juego, así como el cuarto partido, en el que los equipos podrían cerrar la serie en el mínimo de cuatro encuentros.

El calendario contempla mayormente fechas de fin de semana, un acomodo pensado para facilitar la asistencia de la fanaticada y que también toma en consideración las necesidades de la televisión, explicó Dalmau.

“Principalmente es pensando en los fanáticos y el fin de semana”, sostuvo Dalmau.

Interés dominicano en la final

La final entre Bayamón y Aguada será “interesante”, “competitiva” y atractiva para el mercado de República Dominicana debido a la presencia de varios jugadores dominicanos.

“Será una serie bien interesante, bien competitiva, y va a tener a todo el mundo bien pendiente, inclusive a nuestros hermanos de la República Dominicana, que van a estar pendientes porque tienen a tres de sus compatriotas participando”, destacó Dalmau.

El BSN también continúa ampliando sus lazos internacionales. El martes, durante el partido entre Aguada y Ponce correspondiente a la semifinal, la transmisión televisiva mostró a fanáticos sosteniendo celulares cuyas pantallas tenían mensajes escritos en inglés dirigidos a la teleaudiencia.