La locura del mercado transforma la NBA: conoce los principales movimientos

La temporada muerta de la NBA ha sido todo menos tranquila.

Figuras estrellas de la liga como Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Jaylen Brown, Ja Morant y Kawhi Leonard han protagonizado un receso que ha cambiado el mapa de la liga y alterado el balance de poder entre los principales contendores al campeonato.

Aquí presentamos algunos de los principales movimientos durante este verano.

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo (Marta Lavandier)

El estelar jugador griego pasó al Heat de Miami en un canje que envió a Milwaukee a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y al menos cuatro selecciones del draft. El delantero —quien llevó a Milwaukee al título de la NBA en 2021-, ha sido elegido nueve veces All-NBA y viene de una temporada recortada por lesiones en la que promedió 27.6 puntos por partido.

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Fue un candidato perenne al MVP en Milwaukee, recibiendo votos para ese premio en nueve temporadas consecutivas antes de 2025-26, cuando demasiados partidos perdidos lo dejaron inelegibles. Promedia 24.1 puntos y 9.9 rebotes por partido en su carrera, con 10 temporadas consecutivas con una media de al menos 22.9 puntos —con tres años en ese lapso con más de 30 puntos por partido. Sólo siete jugadores actuales tienen más puntos en sus carreras que él.

Jaylen Brown

Jaylen Brown (Matt Slocum)

Fue traspasado por los Celtics de Boston a los 76ers de Filadelfia, a cambio del veterano Paul George, junto con una gran cantidad de capital de draft que podría convertirse en dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda. Brown fue el MVP de las Finales de la NBA de 2024 y fue el cuarto máximo anotador de la liga esta pasada temporada.

“Todavía estoy procesando cómo pasó todo esto”, escribió Brown en un comunicado difundido el jueves. “Estoy emocionado y decepcionado al mismo tiempo. Me gané mi respeto de esta ciudad. Nunca pedí atajos ni un trato especial. Simplemente me presenté todos los días, bajé la cabeza y acepté cada desafío. Los Celtics tuvieron que pasar página con Brown después de ofrecerlo como moneda de cambio a Milwaukee en un intento fallido por conseguir Antetokounmpo desde Milwaukee.

LeBron James

LeBron James (Mark J. Terrill)

El canastero estrella jugará en la temporada 2026-27, pero no será con los Lakers de Los Ángeles. El jugador, de 41 años, le comunicó a los Lakers que no continuará con ellos rumbo a su temporada número 24. Golden State podría estar en su lista de nuevos destinos, aunque ciertamente hay algunos que se preguntarán si son posibles reencuentros con Cleveland y Miami.

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Si existía alguna duda sobre si el jugador en activo más veterano de la liga y máximo anotador de la historia de la NBA aún tiene relevancia, esa duda ha quedado resuelta.

Se está disputando el Mundial de Fútbol, ​​la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden —sede de los Knicks, campeones de la NBA— acapara la atención mundial, es fin de semana festivo en Estados Unidos y, sin embargo, sigue habiendo mucha intriga en torno a dónde decidirá jugar James la próxima temporada.

Ja Morant

Ja Morant (Kin Cheung)

Fue enviado a los Trail Blazers de Portland desde los Grizzlies de Memphis por los aleros Jerami Grant y Kris Murray. Morant ha promediado 22.4 puntos en su carrera, pero ha jugado solo 79 partidos en las últimas tres temporadas debido a lesiones y suspensiones —incluida una sanción de 25 partidos después de que se le viera en una transmisión en vivo sosteniendo un arma mientras iba en el asiento del pasajero de un vehículo.

Es un gran golpe por parte de los Trail Blazers y podría sugerir que Portland —con el nuevo propietario Tom Dundon, cuyos Carolina Hurricanes acaban de ganar la Copa Stanley en la NHL— quizás no haya terminado de hacer movimientos. Morant se suma a un atasco en la posición de base ahora mismo para Portland, con Jrue Holiday, Damian Lillard y Scoot Henderson también en el roster actual.

Kawhi Leonard

Kawhi Leonard (Mark J. Terrill)

Kawhi Leonard regresó a los Raptors de Toronto, luego de que estos llegaran a un acuerdo con Los Angeles Clippers para adquirir al jugador que los lideró en su camino hacia el campeonato de la NBA de 2019.

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Los Raptors enviaron a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos selecciones de segunda ronda y un intercambio de selecciones a los Clippers a cambio de Leonard.

Leonard jugó una temporada en Toronto, y ese fue el año en que los Raptors ganaron su único título. Cumplió 35 años el lunes, pero viene de la temporada con mayor puntuación de su carrera, con un promedio de 27,9 puntos para los Clippers en 65 partidos. Leonard ha sido seleccionado siete veces para el All-Star, siete veces para el equipo ideal de la NBA, es dos veces campeón de la NBA (ganando en 2014 con San Antonio).

LaMelo Ball

LaMelo Ball (Nell Redmond)

Los Hornets de Charlotte acordaron traspasar a Ball y a Josh Green a los Timberwolves de Minnesota a cambio del ala-pívot Naz Reid, una selección de primera ronda del draft de 2033 sin protección, tres intercambios de selecciones de primera ronda y tres futuras selecciones de segunda ronda.

Ball, de 24 años y que fue la tercera selección global del draft de la NBA de 2020, tenía tres años restantes de un contrato de novato designado por cinco años y $203.9 millones con los Hornets, una cifra récord de la franquicia.