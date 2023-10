Las Atenienses de Manatí resistieron el jueves el empuje de unas aguerridas Gigantes de Carolina y vencieron por marcador de 73-66 a las 17 veces campeonas, nivelando así la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En un partido en el que el máximo de ventaja habría sido inicialmente de cuatro puntos, las Atenienses apretaron al final y aprovecharon la pobre puntería de las locales para prevalecer.

Para el cuarto parcial, restando menos de siete minutos, Shae Kelley comenzó un avance de 10-0 que selló el triunfo del conjunto manatieño.

Selena Lott volvió al rescate de Carolina y redujo el déficit a tres puntos, pero el esfuerzo no fue suficiente, pues al restar 1:24 de acción, las Atenienses reconstruyeron una delantera de doble dígito de puntos.

Un triple de Charity Harris acercó a las Gigantes a cinco tantos, pero Manatí hilvanó siete puntos al hilo y selló la victoria.

Jackson dominó la ofensiva de Manatí con 19 puntos, al tiempo que capturó cuatro rebotes.

“Había que sacarlo obligado porque había perdido ventaja de cancha local. Ahora tengo que sacar el del sábado (porque) sino no, no he hecho nada. Pero un gran juego de parte de las chicas y mis respetos a Carolina”, comentó a El Nuevo Día el dirigente de Manatí, Miguel Toro, al concluir el encuentro.

“(La clave) fue la intensidad defensiva; logramos contener (a) sus tiradoras y bajar los puntos”, agregó Toro.

En la derrota, Lott sumó 19 unidades, junto con seis rebotes y ocho asistencias repartidas.

“Queríamos ganar, pero no se ejecutó. No se defendió como anoche (miércoles), los tiros no llegaron cuando tenían que llegar y pasan estas cosas cuando uno no ejecuta”, expresó, por otro lado, el piloto de Carolina, Carlos Calcaño.

“No defendimos bien en el último quarter (parcial); ellas ejecutaron muy bien, son un gran equipo. Tuvimos cinco posesiones (en las) que no pudimos meter (el balón). Pesa el cansancio y otros factores que no tienen que ver con cancha. Eso nos llevó a la derrota hoy (jueves)”, añadió

Tayra Meléndez, a la derecha, reapareció en el cuarto choque de la serie. (David Villafañe Ramos)

Tayra Meléndez, capitana de las Gigantes quien se ausentó del tercer desafío de la final, regresó al tabloncillo y aportó 11 puntos en la derrota.

“Ella está tratando de reponerse, vamos a ver cómo resulta”, mencionó Calcaño sobre el estado de salud de su capitana.

Su salida al tablero, a su vez, encendió la euforia de los fanáticos carolinenses, que incluía al retirado canastero del BSN, Filiberto “Fili” Rivera.

De otra parte, la centro del quinteto de Manatí, Isalys Quiñones, quien faltó al encuentro del miércoles, volvió a ausentarse este jueves por aparentes compromisos personales.

“Isalys tuvo una situación y tuvo que salir fuera del país. La estamos extrañando, rogando que pueda volver, porque sino hay que bregar con lo que hay”, apuntó Toro sobre la también jugadora de la Selección Nacional.

El quinto partido se llevará a cabo el sábado en el coliseo José Aubin Cruz, de Manatí, a las 8:00 p.m.

La serie es a un máximo de siete encuentros o el mejor de cuatro.