Las Cangrejeras mezclan juventud y experiencia para volver a reinar en el BSNF

Las Cangrejeras de Santurce iniciarán el lunes la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con renovadas intenciones de volver al trono de la liga, luego de que quedarse con las ganas de regresar a la serie final en 2025 a pesar de liderar el circuito en victorias durante la fase regular.

Este miércoles, en conferencia de prensa, la franquicia presentó a sus jugadoras y habló de las expectativas en medio de una renovación parcial de la plantilla que, si bien tuvo bajas, presenta una gran combinación de importadas encabezadas por una pasada Jugadora Más Valiosa del circuito y con la experiencia de ganar campeonatos.

Uno de los retos será cubrir la baja notable de Nairimar Vargas, dos veces galardonada como la sexta mejor jugadora del torneo y quien se estrenó en el BSNF con el premio de Novata del Año.

Pero la integración de Teana Muldrow como una de las tres importadas es para el dirigente Fernando Casablanca y para la capitana del equipo Rita Acevedo, un alivio al tener de su lado a una canastera que les hizo daño anteriormente.

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“Son bajas notables como la de Nairi, que llenar sus zapatos es casi imposible. Pero sí tenemos muchas jugadoras que pueden hacer el trabajo. De eso se trata la dinámica de grupo, del trabajo en equipo. Muldrow es una jugadora de impacto, fue MVP de la liga, campeona… qué más puedes esperar de una jugadora así. Ella había sido el ´handicap´ de nosotros en los pasados años", admitió Casablanca en un aparte con El Nuevo Día.

Fernando Casablanca, dirigente de las Cangrejeras de Santurce. (Suministrada)

Para el técnico, esta edición de las Cangrejeras, que inaugurarán su temporada frente a las Ganaderas de Hatillo, tendrá una buena presencia en la zona del perímetro pero con un buen balance en la pintura.

“Tenemos el juego interior, aunque va a ser un juego balanceado con jugadoras que han sido MVP o candidatas. Tenemos un perímetro con Ally (Becki) y con las nativas como Alicia Penzo y Alanis Ventura. Janelisse Marty va a estar en ese grupo. Tenemos el balance perfecto de lo que es juventud y veteranía”, dijo.

Muldrow ha sido una jugadora consistente poniendo números de refuerzo. Promedió 16.2 puntos y 9.7 rebotes en 2025 con Carolina, un año después de ganar el premio de Jugadora Más Valiosa con promedios de 19.5 puntos y 8.6 rebotes.

Con la también importada Shae Kelly ambas se pueden combinar para anotar sobre 30 puntos y capturar 20 rebotes por noche dándole solidez a las Cangrejeras, que también contarán una vez más con la veteranía de Brianna Jones, una de las 12 canasteras de la Selección Nacional que acaba de terminar su participación en el Mundial femenino de la FIBA en Berlín.

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“Creo que cuando añades al equipo esa mezcla de veteranía y jugadoras nuevas es bien clave. Esas nuevas dan nuevas energías y nuevas ganas de poder conquistar lo que ya en 2024 logramos como franquicia”, expresó por su lado la capitana del equipo, Acevedo.

Acevedo dijo que el reto de emular la edición de 2024 de las Cangrejeras es difícil.

“Es difícil porque ese equipo siempre va a ser especial. Ese logro de ese primer campeonato para la franquicia es único. Pero cuando se añade nueva gente, sientes esa energía de que podemos. Ahora con este nuevo núcleo vamos a hacer cosas grandes. Hemos tenido buena preparación”.

Al equipo se reintegra la veterana armadora Dayshalee Salamán, quien, según Casablanca, debe jugar un rol importante como guía de las más jóvenes.

“Nosotras queremos ser un equipo defensivo, bien energéticas, ser esas jugadoras aguerridas. Pero tenemos jugadoras veteranas como Alicia, que es una veterana que añade ofensiva, y Alanis, que tuvo éxito en la Liga Puertorriqueña. Se suma esa experiencia y esa confianza. Creo que tenemos buena combinación de ambas cosas, ofensiva y defensa”, añadió Acevedo.

Las Cangrejeras jugaron para 14-4 en 2025 en la serie regular, terminando como líderes. Clasificaron a la postemporada pero sucumbieron en la segunda ronda, en series semifinales, ante las Atenienses de Manatí, que enfrentaron entonces a las Explosivas de Moca, eventuales campeonas.

Dedicatoria a Natalia Meléndez

Santurce dedicará su temporada a la periodista y exjugadora de la Selección Nacional, Natalia Meléndez.

¨Tenemos grandes expectativas para esta temporada. Hemos trabajado para conformar un equipo competitivo, con talento, experiencia y, sobre todo, con el compromiso de representar a Santurce y a nuestra fanaticada de la mejor manera. Pero este proyecto no se construye solamente dentro de la cancha; necesitamos que nuestra gente nos acompañe¨, indicó por su lado el apoderado de las Cangrejeras, Gabriel Vázquez Salcedo.

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