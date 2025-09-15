Leonas de Ponce ponen fin a su mala racha en el BSNF

Las Leonas de Ponce dejaron atrás una seguidilla de cinco derrotas al vencer 76-70 a las Pollitas de Isabela en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns como parte de la jornada dominical del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Talia von Oelhoffen fue la figura ofensiva con 30 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, mientras Dariauna Lewis añadió 23 tantos para encaminar a las ponceñas a su segunda victoria de la temporada (2-5). Con la derrota, Isabela cayó al tercer lugar con marca de 5-4, igualada con las Gigantes de Carolina.

Por las Pollitas, Anisha George se destacó con 19 puntos y 10 rebotes, seguida por Lasha Petree con 15 y Nina de León con 13.

En otro resultado, las Atenienses de Manatí superaron 90-81 a las Criollas de Caguas para mejorar su marca a 2-4. Las cagüeñas, por su parte, marchan séptimas con 3-4. Pamela Rosado lideró a las ganadoras con 23 puntos, mientras Kaela Hilaire aportó 17 y Chelsea Mitchell como Kiyana McGill sumaron 15. McGill añadió 10 rebotes.

Por las Criollas, Katie Villarini finalizó con 22 puntos, Asia Taylor logró un doble-doble de 20 unidades y 15 rebotes, y Kai James marcó 13.