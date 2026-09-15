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Los Clippers y los Raptors de Los Ángeles avanzan para completar el traspaso de Kawhi Leonard

Es un movimiento enorme para Toronto, que ganó el título de la NBA en 2019 con Leonard como figura principal

15 de septiembre de 2026 - 8:15 PM

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El alero de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, calienta antes de un partido de baloncesto. (Jenny Kane)
Por Tim Reynolds / The Associated Press

El traspaso que envía a Kawhi Leonard de regreso a Toronto por fin seguirá adelante, después de que los Raptors y los Clippers de Los Ángeles acordaran completar el acuerdo pactado a principios de este verano, informó el lunes una persona con conocimiento de las negociaciones.

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El acuerdo será el mismo que el convenido de hace dos meses y medio: Leonard regresa a los Raptors, y los Clippers reciben a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos selecciones de segunda ronda y un intercambio de selecciones, según la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso no había recibido la aprobación requerida de la liga.

Es un movimiento enorme para Toronto, que ganó el título de la NBA en 2019 con Leonard como figura principal y espera competir en la Conferencia Este. Pero las partes dejaron el acuerdo en pausa a principios de julio, a la espera de cualquier resolución de la investigación de la NBA sobre si los Clippers eludieron las reglas del tope salarial en lo relativo a la compensación de Leonard.

La NBA impuso a los Clippers a principios de este mes sanciones masivas como resultado de esa pesquisa: suspendió al propietario Steve Ballmer por un año, multó al equipo con $30 millones y lo obligó a perder cinco selecciones de primera ronda del draft, entre otras sanciones.

Leonard, dos veces MVP de las Finales de la NBA, recibió una sanción de $700,000 como resultado de esa investigación. Pero no fue suspendido ni se anuló su contrato, y evidentemente los Raptors ahora están seguros de que su estatus no se verá afectado.

Leonard, de 35 años, pasó una temporada en Toronto — y condujo a los Raptors a su único título. Viene de la temporada con más puntos de su carrera, con un promedio de 27.9 puntos para los Clippers en 65 partidos.

Leonard es siete veces All-Star, siete veces seleccionado al All-NBA, dos veces campeón de la NBA (también ganó en 2014 con San Antonio) y es considerado uno de los mejores defensores del juego. Se espera que firme una extensión con los Raptors una vez que el traspaso quede finalizado.

Toronto visita a los Clippers el 2 de noviembre y recibe al equipo de Los Ángeles el 1 de enero. También está previsto que los equipos se enfrenten en Vancouver en un partido de pretemporada el 10 de octubre.

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NBAKawhi LeonardRaptors de TorontoClippers de Los Ángeles
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Tim Reynolds / The Associated Press
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