Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
76°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Moca, campeón del Baloncesto Superior Nacional Femenino!

Las Explosivas remontaron la serie a Manatí para ganar en siete juegos y coronarse por segunda vez en su historia

17 de noviembre de 2025 - 10:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hillary Martínez aportó 17 puntos en el triunfo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Explosivas de Moca vencieron este domingo, ante casa llena, 78-69 a las Atenienses de Manatí en el séptimo juego de la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y se coronaron por segunda vez en su historia.

El conjunto mocano, que llegó a estar abajo 3-1 en la serie, capturó el título también en 2023.

Samantha Fuehring lideró la ofensiva de las locales con 22 puntos y 13 rebotes, seguida por la capitana Hillary Martinez con 17 tantos y nueve rebotes. En la derrota, Pamela Rosado tuvo 27 unidades y seis rebotes por las visitantes.

La importada Leigha Brown fue elegida como la Jugadora Más Valiosa del baile de coronación.

“Todo esto es dedicado para nuestra fanaticada, que llenó esta cancha”, dijo el dirigente de las Explosivas, Roberto Cañada.

Trascendió que asistieron más de 3,000 personas al encuentro.

“Hoy se marca un antes y un después en el baloncesto femenino de Puerto Rico”, sentenció por su lado el presidente del BSNF, Luis Gabriel “Gaby” Miranda.

Tags
BSNFExplosivas de MocaAtenienses de ManatíBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: