¡Moca, campeón del Baloncesto Superior Nacional Femenino!

El conjunto mocano, que llegó a estar abajo 3-1 en la serie, capturó el título también en 2023.

Samantha Fuehring lideró la ofensiva de las locales con 22 puntos y 13 rebotes, seguida por la capitana Hillary Martinez con 17 tantos y nueve rebotes. En la derrota, Pamela Rosado tuvo 27 unidades y seis rebotes por las visitantes.

La importada Leigha Brown fue elegida como la Jugadora Más Valiosa del baile de coronación.

“Todo esto es dedicado para nuestra fanaticada, que llenó esta cancha”, dijo el dirigente de las Explosivas, Roberto Cañada.

Trascendió que asistieron más de 3,000 personas al encuentro.