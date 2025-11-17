¡Moca, campeón del Baloncesto Superior Nacional Femenino!
Las Explosivas remontaron la serie a Manatí para ganar en siete juegos y coronarse por segunda vez en su historia
17 de noviembre de 2025 - 10:55 PM
Las Explosivas de Moca vencieron este domingo, ante casa llena, 78-69 a las Atenienses de Manatí en el séptimo juego de la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y se coronaron por segunda vez en su historia.
El conjunto mocano, que llegó a estar abajo 3-1 en la serie, capturó el título también en 2023.
Samantha Fuehring lideró la ofensiva de las locales con 22 puntos y 13 rebotes, seguida por la capitana Hillary Martinez con 17 tantos y nueve rebotes. En la derrota, Pamela Rosado tuvo 27 unidades y seis rebotes por las visitantes.
La importada Leigha Brown fue elegida como la Jugadora Más Valiosa del baile de coronación.
“Todo esto es dedicado para nuestra fanaticada, que llenó esta cancha”, dijo el dirigente de las Explosivas, Roberto Cañada.
Trascendió que asistieron más de 3,000 personas al encuentro.
“Hoy se marca un antes y un después en el baloncesto femenino de Puerto Rico”, sentenció por su lado el presidente del BSNF, Luis Gabriel “Gaby” Miranda.
