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Puerto Rico pierde su invicto con derrota ante Turquía en el Mundial Sub-17

Los boricuas ahora enfrentarán a Costa de Marfil en los octavos de final en Estambul

30 de junio de 2026 - 5:03 PM

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Dwight Gaines, de Puerto Rico, lideró la ofensiva en la derrota contra Turquía. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico perdió su invicto en el Mundial Sub-17 de baloncesto el martes al caer, 98-77, contra el anfitrión Turquía para acabar la fase de grupos del torneo.

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Los boricuas terminaron segundos en el Grupo C con marca de 2-1. Vencieron a Eslovenia y Nueva Zelanda previo al duelo contra los turcos.

El Equipo Nacional juvenil ahora enfrentará a Costa de Marfil el miércoles en los octavos de final.

Contra Turquía, Dwight Gaines fue el mejor con 19 puntos. Alexis Fuentes encestó 11 y Jeremy Willmore terminó con 10.

Por Turquía, ganador de la llave con 3-0, Omer Kutluay dominó con 32 unidades.

El quinteto patrio está bajo la dirección de Landy Pantojas.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoMundial
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