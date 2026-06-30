Puerto Rico pierde su invicto con derrota ante Turquía en el Mundial Sub-17
Los boricuas ahora enfrentarán a Costa de Marfil en los octavos de final en Estambul
30 de junio de 2026 - 5:03 PM
30 de junio de 2026 - 5:03 PM
Puerto Rico perdió su invicto en el Mundial Sub-17 de baloncesto el martes al caer, 98-77, contra el anfitrión Turquía para acabar la fase de grupos del torneo.
Los boricuas terminaron segundos en el Grupo C con marca de 2-1. Vencieron a Eslovenia y Nueva Zelanda previo al duelo contra los turcos.
El Equipo Nacional juvenil ahora enfrentará a Costa de Marfil el miércoles en los octavos de final.
Contra Turquía, Dwight Gaines fue el mejor con 19 puntos. Alexis Fuentes encestó 11 y Jeremy Willmore terminó con 10.
Por Turquía, ganador de la llave con 3-0, Omer Kutluay dominó con 32 unidades.
El quinteto patrio está bajo la dirección de Landy Pantojas.
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