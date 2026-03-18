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Puerto Rico ya gestiona fogueos rumbo al Mundial femenino de Alemania 2026

La Federación de Baloncesto explora partidos ante tres potencias para fortalecer la preparación del Equipo Nacional

18 de marzo de 2026 - 5:43 PM

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Tayra Meléndez celebra el pase de Puerto Rico al Mundial femenino 2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Puerto Rico ya comenzó a mirar hacia el próximo reto en el escenario internacional, luego de asegurar el martes su clasificación al Mundial femenino de FIBA Alemania 2026, lo que marcará su tercera participación en este tipo de torneo tras sus apariciones en 2018 y 2022.

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De cara a esa cita, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, adelantó que ya inició gestiones para concretar fogueos ante selecciones de alto nivel, incluyendo España —que participó en el clasificatorio en San Juan—, así como Francia y Alemania, ambas clasificadas al evento.

“Ya hablé con España, antes de que se fuera, para ver si podíamos foguear con ellas. Voy a llamar también a Alemania y a Francia a ver si tienen alguna gira para poder ir allá, porque este equipo (Puerto Rico) siempre ha lucido bien cuando tenemos buenas preparaciones”, expresó Ramos.

La planificación de estos partidos cobra aún más relevancia a la luz de lo ocurrido previo al torneo en San Juan, cuando el Equipo Nacional no pudo realizar fogueos. El dirigente Gerardo “Jerry” Batista explicó que las limitaciones del calendario internacional y las reglas de la FIBA dificultan ese proceso, especialmente en ventanas que se celebran entre febrero y marzo, cuando muchas jugadoras están activas en sus respectivas ligas profesionales.

“Obviamente es bien importante que nosotros tengamos la oportunidad de fogueos y que nos preparemos con tiempo. Vamos para un torneo grande, y queremos lucir bien”, sostuvo Batista.

Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial.Tayra Meléndez festeja el boleto al Mundial.Jugadoras boricuas escuchan La Borinqueña.
1 / 31 | Imágenes de un sueño: Puerto Rico clasifica a su tercer Mundial consecutivo femenino FIBA. Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial. - Ramon "Tonito" Zayas

El técnico detalló que factores como la disponibilidad de las jugadoras y situaciones particulares —como el caso de Arella Guirantes, quien atravesó un episodio complicado mientras jugaba en Israel— incidieron en la preparación del equipo. A ello se sumó que otras piezas, como Trinity San Antonio —quien juega en Francia con el club Toulouse Métropole Basket—, también llegaron con poco tiempo tras cumplir compromisos en ligas europeas, en un contexto en el que la FIBA solo permite la liberación de atletas 72 horas antes de los torneos.

“Dependemos de otros equipos para poder foguear. Teníamos básicamente cuadrado con Argentina y Colombia para que vinieran a Puerto Rico, pero cambiaron sus planes. No hay muchos equipos disponibles en esta época, y se nos hizo complicado”, explicó el dirigente, al tiempo que señaló que, a diferencia de potencias como España o Italia —cuyas jugadoras se mantienen en ritmo competitivo en ligas profesionales— el conjunto boricua cuenta con menos jugadoras activas, lo que hace aún más necesario ese tiempo de preparación.

Jackie Benítez tuvo un rol protagónico ante Nueva Zelanda.
Jackie Benítez tuvo un rol protagónico ante Nueva Zelanda. (Ramon "Tonito" Zayas)

Con la mira puesta en Alemania, donde el torneo se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, tanto la federación como el cuerpo técnico coincidieron en que una mejor planificación de fogueos podría ser determinante para el desempeño del equipo en la cita mundialista.

“Estamos extremadamente contentos, y yo espero que el pueblo puertorriqueño reconozca lo que han hecho estas guerreras y les den el valor que merecen, porque es algo impresionante que, de todo el continente americano, solo Estados Unidos y Puerto Rico hayan clasificado, cuando potencias como Canadá, Brasil y Argentina quedaron fuera”, concluyó Ramos.

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ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
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Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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