Stephen Curry brilla en Charlotte y lidera victoria de Golden State

Charlotte, Carolina del Norte - Stephen Curry anotó 26 puntos en su juego anual de regreso a casa en Charlotte, y los Warriors de Golden State derrotaron el miércoles 132-125 a los Hornets frente a 19,685 personas, la mayor multitud jamás registrada en el Spectrum Center.

Brandon Podziemski y Jimmy Butler sumaron cada uno 19 puntos para los Warriors, que han ganado cinco de seis juegos. Gui Santos añadió 13 puntos desde el banquillo, encestando tres triples para Golden State, que logró 24 de 49 desde más allá del arco.

Brandon Miller lideró a Charlotte con 33 puntos, mientras que LaMelo Ball terminó con 27, acertando siete de diez desde la línea de tres puntos. El novato Kon Knueppel añadió 20 puntos en su regreso tras una ausencia de un juego debido a un esguince de tobillo.

Charlotte jugó sin los titulares Miles Bridges y Ryan Kalkbrenner debido a lesiones.

Podziemski terminó cinco de siete desde la línea de tres puntos, incluyendo un triple inclinado sobre un pie para vencer el reloj de tiro.