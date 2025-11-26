Arranca la venta de boletos individuales para el Clásico Mundial en Puerto Rico

MB Sports, empresa productora del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, anunció el comienzo de la fase de venta de boletos individuales para los 10 juegos que se celebrarán en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Tras el éxito de las primeras fases de venta —que incluyeron abonos completos y paquetes por país—,los fanáticos podrán adquirir entradas por juego y seleccionar las fechas específicas en las que desean asistir a partir del 1 de diciembre, desde las 10:00 a.m. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de PRTickets.com.

“Queremos que los fanáticos puedan ser parte de esta experiencia histórica y disfrutar del ambiente único que solo el béisbol en Puerto Rico ofrece”, expresó Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports, en un comunicado de prensa.