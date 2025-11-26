Opinión
Suscriptores
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca la venta de boletos individuales para el Clásico Mundial en Puerto Rico

Los fanáticos podrán adquirir entradas por juego desde el 1 de diciembre para los 10 partidos que se celebrarán en el Hiram Bithorn

26 de noviembre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El estadio Hiram Bithorn albergará los partidos de la primera ronda del Grupo A del Clásico Mundial del 6 al 11 de marzo de 2026. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

MB Sports, empresa productora del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, anunció el comienzo de la fase de venta de boletos individuales para los 10 juegos que se celebrarán en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Tras el éxito de las primeras fases de venta —que incluyeron abonos completos y paquetes por país—,los fanáticos podrán adquirir entradas por juego y seleccionar las fechas específicas en las que desean asistir a partir del 1 de diciembre, desde las 10:00 a.m. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de PRTickets.com.

“Queremos que los fanáticos puedan ser parte de esta experiencia histórica y disfrutar del ambiente único que solo el béisbol en Puerto Rico ofrece”, expresó Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports, en un comunicado de prensa.

Puerto Rico será sede de los partidos de la primera ronda del Grupo A del Clásico Mundial, que se celebrarán del 6 al 11 de marzo de 2026. Además del Team Rubio, participarán las selecciones de Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolMLBBéisbolEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
