El examen físico no fue un problema para los Twins de Minnesota.

Carlos Correa pasó las pruebas realizadas por los Twins, que oficializaron el acuerdo y presentarán esta misma tarde al pelotero boricua. Minnesota fijó una conferencia de prensa para las 1:30 de la tarde, hora de Puerto Rico, en el Target Field.

El New York Post y The Athletic reportaron esta mañana que Correa pasó el examen físico.

Alrededor del mediodía, los Twins anunciaron en las redes sociales que Correa regresaba a Minnesota.

De esta manera, se hará oficial el acuerdo de seis años y $200 millones que fue reportado ayer, martes. El acuerdo contiene varias cláusulas que, de activarse, podrían resultar en $70 millones adicionales para el boricua.

PUBLICIDAD

Correa acudió a la red social Instagram para realizar sus primeras expresiones públicas.

“Wow, qué viaje ha sido. Muchas emociones involucradas a lo largo de todo el proceso, pero siempre creí que al final del día, Dios me pondría en el lugar correcto”, escribió Correa. “Estoy muy feliz y emocionado de estar de regreso en casa con mi familia extendida, los Minnesota Twins. Desde los jugadores, el personal, hasta la gerencia, me recibieron y me abrazaron como uno de ellos desde el primer día. Ahora estoy de vuelta para terminar lo que empezamos. Manos a la obra”.

Precisamente, fueron los exámenes físicos realizados por los Giants de San Francisco y los Mets de Nueva York lo que evitaron que el boricua firmara con las dos novenas, luego de llegar a sendos acuerdos. Ambos equipos expresaron preocupación a largo plazo con su fíbula derecha, que fue operada y reparada tras una fractura sufrida en el 2014.

El 20 de diciembre, los Giants cancelaron la conferencia de prensa que tenían pautada para presentar a Correa luego de llegar a un acuerdo por $350 millones y 13 temporadas al mostrar preocupaciones con los exámenes médicos. Un día después, el agente de Correa, Scott Boras, llegó a otro acuerdo con los Mets por $315 millones y 12 años. Pero los Mets también levantaron bandera sobre la durabilidad de su pierna derecha, y el acuerdo se desvaneció.

Correa finalmente optó por regresar a Minnesota, donde jugó la pasada temporada. Ganó $35.1 millones con los Twins en un convenio inicial de $105.3 millones por tres años, con la opción de salirse del contrato desde la primera temporada, acción que tomó el pasado noviembre para volver a la agencia libre.

PUBLICIDAD

En este nuevo contrato, Correa no tendrá opciones para desprenderse del acuerdo durante los seis años. Generará el año entrante unos $33.3 millones, siendo el segundo campocorto mejor pagado anualmente en las Mayores, detrás de quien pudo ser su compañero de equipo, Francisco Lindor, quien ganará $34.1 millones como parte de su acuerdo con los Mets de $341 millones por 10 temporadas.