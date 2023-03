Miami — José Vilela huyó de Cuba hacia Estados Unidos cuando tenía 14 años después de pasar seis meses en un campo de concentración. Como muchos de sus compatriotas, se instaló en el barrio cubano de Miami, La Pequeña Habana.

Vilela, que ahora tiene 68 años, caminó este domingo por la tarde afuera del Loan Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami, donde la selección cubana de béisbol se enfrenta a Estados Unidos por un lugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Para los orgullosos expatriados deseosos de separar los deportes de la política, el primer partido de béisbol del país en Miami fue motivo de celebración.

Pero para Vilela y cientos de otros fue motivo para protestar por la opresión política de la que escaparon. Vilela acechaba el estadio gritando afuera para que cualquier persona asociada con el difunto líder cubano Fidel Castro, quien abrazó el comunismo al estilo soviético, abandonara la comunidad. Eso incluyó a muchos jugadores cubanos que técnicamente son empleados del gobierno.

“No los queremos aquí”, dijo Vilela. “Ninguno. Personas que trabajan para la familia Castro. No los queremos. Pueden ir a cualquier lugar que quieran. Ve a Nueva York. Ve a California. No Miami. Espero que esta sea la última vez que vengan aquí”.

Yosvel González nació en Cuba y vestía una camiseta naranja y verde azulado del difunto lanzador cubano de los Marlins José Fernández, quien murió en un accidente de navegación en 2016. González dijo que espera que el ambiente durante el juego sea tenso, pero está alentando al equipo de Cuba.

“Amo este país porque me dieron libertad y asilo político cuando llegué aquí”, dijo sobre Estados Unidos. “Pero mi tierra es mi tierra. No me importa qué gobierno esté en el poder”.

Hay recordatorios en toda la comunidad de La Pequeña Habana del gobierno de Cuba.

Bull Bar, un lugar cerrado a poca distancia del estadio de béisbol, alguna vez fue un bar popular durante los partidos de fútbol americano de los Miami Hurricanes. Tiene un gran cartel en su pared que dice “Libertad para Cuba” con la imagen de una bota pisando fuerte en la isla. Los vendedores estaban en las esquinas de las calles cerca del bar desde las 10 am del domingo para vender ropa tanto para el equipo de EE. UU. como para el equipo de Cuba.

Muchas camisetas mostraban las palabras “Patria y Vida”, en oposición al grito de guerra de Castro “Patria o muerte”.

“Su reclamo es que todos somos cubanos, y eso no es cierto”, declaró Marilyn Almaguer, quien huyó de la isla en 1996 cuando simpatizantes del gobierno le tiraron huevos y piedras. “Con ese gobierno ahí, no podemos ser todos cubanos. .”

Si bien el fútbol es en gran medida el deporte más popular en América Latina, el béisbol domina en Cuba.

La isla tiene una rica reserva de talento para el béisbol y una historia de éxito en el deporte. El equipo de béisbol de Cuba ganó medallas de oro olímpicas en 1992, 1996 y 2004, pero las deserciones masivas de jugadores han limitado la capacidad de las islas para seguir siendo competitivas en el escenario internacional. La selección cubana de béisbol no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los atletas de alto rendimiento en la isla ganan un salario del gobierno para entrenar y competir, pero Cuba ha prohibido los deportes profesionales en la isla desde la revolución cubana hace 60 años.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde hace mucho tiempo hacen que sea en gran medida imposible que los cubanos jueguen profesionalmente para un equipo estadounidense sin desertar. Mientras tanto, históricamente Cuba no ha permitido que los jugadores cubanos que desertaron en las listas de su selección nacional.

Estados Unidos por primera vez permite que las estrellas de la MLB nacidas en Cuba jueguen para su tierra natal en el Clásico lo que hace de esta una rara lista mixta de jugadores cubanos actuales y desertores.

“La mayor falta de respeto a este país que nos ha abierto sus puertas”, estipuló Almaguer sobre los peloteros de la MLB.

“Dicen estar huyendo de una dictadura, y este país les dio una oportunidad. Les dio todo, y ahora quieren jugar para el mismo equipo que los reprimió. Se están riendo de Estados Unidos al hacer eso”.

No todos los jugadores de la MLB nacidos en Cuba optaron por aprovechar el cambio de opinión de los Estados Unidos.

Randy Arozarena, jardinero de los Rays de Tampa Bay, nació y se crió en Cuba, pero eligió representar a México, donde vivió a los 20 años, en el torneo.

“Para mí, México es especial”, declaró Arozarena, “desde que salí de Cuba, México es un país que me recibió con los brazos abiertos”.

Alfredo Despaigne, el capitán del equipo de Cuba, dijo que no será una molestia tener fanáticos animando al equipo.

“Eso es natural en el béisbol”, manifestó.

“No nos afecta. Jugué durante nueve años en Japón y teníamos fanáticos apoyando a nuestro equipo y otros apoyando a otros equipos. Así que cada uno es libre de sentir y pensar lo que quiera. No nos afectará”, añadió.

Ramón Saúl Sánchez, uno de los organizadores de las protestas de este domingo, dijo que no está en contra de los beisbolistas cubanos. Sánchez, de 68 años, ha estado separado de su familia desde que se mudó al área de La Pequeña Habana hace 55 años.

“Todos queremos apoyar al equipo cubano de béisbol”, expuso Sánchez.

“En este momento, es más complejo porque también está jugando el equipo de béisbol de los Estados Unidos. Y tenemos el corazón dividido entre los dos países. Pero aquí está el tema más importante que sabemos que detrás de este juego no hay simple deporte, sino mucha política”, puntualizó.