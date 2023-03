Miami, Florida. El dirigente de Estados Unidos, Mark DeRosa, defendió el domingo la celebración del Clásico Mundial de Béisbol ante las duras lesiones del puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz y el venezolano José Altuve.

Díaz, considerado el mejor cerrador de las Mayores con los Mets de Nueva York, sufrió una ruptura en el tendón patelar de la rodilla derecha durante la celebración de la victoria de Puerto Rico 5-2 sobre República Dominicana para avanzar a cuartos de final.

Fue operado el jueves y es probable que se pierda toda la campaña 2023 de las Grandes Ligas.

El lunes, Altuve, estelar segunda base de los Astros de Houston, fue impactado por un pelotazo en la mano izquierda, fracturándose el pulgar, en la eliminación de Venezuela frente a Estados Unidos por el pase a semifinales. La lesión requiere cirugía y estará fuera por dos meses.

Las bajas han levantado el debate sobre la seguridad de los peloteros de Grandes Ligas en el torneo a semanas de comenzar la temporada. Algunos, incluso, han pedido la cancelación del evento.

DeRosa, que fue jugador de Estados Unidos en el Clásico de 2009, no ve la cancelación o restricciones mayores para los atletas como soluciones a lo sucedido.

“Puedo entender completamente la inversión de las organizaciones de MLB en estos muchachos. Los quieren de vuelta saludables. Pero estos tipos son los mejores en lo que hacen, competidores de alto nivel, y en un escenario como este, están entregados 100 por cientoo”, opinó DeRosa, quien jugó 16 temporadas en las Mayores.

“Significa un mundo para ellos”, dijo DeRosa. “Me siento terrible por Edwin y José y sus organizaciones, pero es parte de esto. Pudo pasar en el spring training, en cualquier otro momento. No hay manera de saberlo. Si no estás en esto, no lo entiendes. No sé otra manera de decirlo. Solo, no lo entiendes. Los jugadores quieren jugar con estos escenarios parecidos a la Serie Mundial”, añadió.

Estados Unidos busca repetir como campeón del Clásico Mundial luego de ganar su primer título en 2017. De aquella edición, solo repitieron Nolan Arenado y Paul Goldschmidt, ambos de San Luis. Para 2023, se unieron los jardineros Mike Trout y Mookie Betts, considerados como los mejores peloteros en la actualidad de las Mayores.

Que el Clásico siga en marzo

Hay sugerencias externas de que el Clásico se celebre en medio de la temporada de Grandes Ligas, con una pausa en verano, o luego de la Serie Mundial en noviembre. DeRosa no ve otra fecha mejor que marzo.

“No veo manera de hacerlo en medio de la temporada. Jugadores que no estarían en el evento, sentarlos por dos o tres semanas. Para mí, que no fui a Juego de Estrellas, esos cuatro días de descanso son bienvenidos, pero de vuelta a la caja de bateo se sintió: ‘wow, hay que recalibrar la recta’. Solo cuatro días. Si les das tres semanas, tienes que ponerlo en ritmo de nuevo”, analizó.

“Si esperas después de la Serie Mundial, los tipos que juegan hasta lo último, se hará difícil convencerlos para que jueguen y usualmente son los mejores jugadores del juego. Siento que el tiempo de ahora es el correcto. Comparado a 2009 que fui jugador, los que vinieron ahora en 2013 llegaron listos y en forma. No creo que fue el caso en el pasado”, opinó.

Arenado, en su segundo Clásico, no descarta la idea de que se considere jugar en medio de la campaña de MLB, pero entiende que la pausa puede afectar el ritmo del resto de los peloteros que no esté en la competencia mundialista.

“Sé que en la Copa Mundial (de fútbol) paran de jugar (las ligas). Creo que quizás lo puedes hacer (el Clásico) un año durante el receso del Juego de Estrellas. Todo el mundo estaría en forma. No habrían preocupaciones por lanzar 100 pitcheos y jugar nueve entradas. Todo el mundo estaría listo. Pero, tomar dos semanas de pausa para los que no estén en el torneo, sería duro. No sé cuándo sería el tiempo correcto. Ahora mismo, es bueno, pero siento que si fue en otro momento, más peloteros jugarían”, apuntó el tercera base titular.