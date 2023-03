Miami, Florida.- El dirigente de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, Armando Johnson, desea que se le de continuidad a la apertura para que jugadores de Grandes Ligas de la mayor de las Antillas participen en eventos internacionales.

Por primera vez en la historia del Clásico, con su primer torneo celebrado en 2006, cubanos establecidos en las Mayores fueron permitidos participar en el magno evento con el seleccionado del país.

El Instituto Nacional del Deporte cubano solicitó a Washington, D.C. en diciembre pasado, la inclusión de los peloteros de MLB y fue concedido. Estados Unidos mantiene una política de sanciones contra Cuba, considerada una potencia en el béisbol.

A la escuadra, que jugaba el domingo en su primera semifinal desde la competencia inaugural, se unieron los grandesligas Yoenis Céspedes, Andy Ibañez (Tigers de Detroit); Yoan Moncada y Luis Robert (White Sox de Chicago); Yoan López (Mets de Nueva York); Lázaro Armenteros y Luis Miguel Romero (Athletics de Oakland), y Rolando Bolaños (Royals de Kansas City).

“Quisiéramos que esto siguiera adelante”, dijo Johnson antes del encuentro de semifinal frente a Estados Unidos.

“Nosotros hace muchos años estamos tratando de que esto se diera así. No queda de nosotros. Alguien, no sé quién, no nos ha dado la oportunidad de hacerlo y es algo que lo definen otras personas, no somos nosotros”, agregó.

Al igual que Johnson, el lanzador Liván Moinello, quien viene de lanzar en Japón con la novena de Softbank salvando 24 partidos y efectividad de 1.03, se unió a las palabras de su mentor, agregando el deseo de que los atletas cubanos pueden jugar en las Mayores sin tener que desertar su patria.

“Me siento muy bien en Japón pero creo que aquí en Grandes Ligas es el sueño de los cubanos. Ojalá que se nos abra esa puerta. Creo que es hora de dejar la política a un lado”, declaró el zurdo.

Johnson no se queda pensando solo en el Clásico Mundial. Igual le gustaría la inclusión de los peloteros cubanos que desertaron a unirse al seleccionado para las justas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, con ambos eventos celebrándose este año.

“Para nosotros sería un anhelo como este Clásico la unión de estos atletas. Quisiéramos que fuera así. Estamos abiertos a esto. Quisiéramos que estos atletas se insertaran en cualquier liga que fuera. Pensamos que nuestros atletas están preparados para cualquier cosa, pero la inyección de estos atletas (de MLB) ha sido muy provechosa para nosotros”, sostuvo Johnson.

Puerto Rico se quedó con el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Cuba ganó la justa regional por última vez en 2014, y la continental en 2007, con bronce en 2015.

Cuba sobrevivió el Grupo A en Taiwán, recuperándose de dos derrotas corridas en sus primeros dos partidos para finalizar con 2-2, al igual que los otros cuatro equipos en el grupo. Terminaron primeros por el sistema de desempate. En cuartos de final, vencieron a Australia para hacer el viaje en Miami.

A horas del encuentro, hubo incertidumbre sobre manifestaciones a las afueras del loanDepot Park e, incluso, en el interior. La cantidad de policías fuera del parque incrementó para el compromiso de esta noche.

Johnson expresó que su concentración está en el partido, fuera de tensa histórica política de Cuba con los estadounidenses.

“Nosotros, en este minuto, estamos enfocados en lo que queremos, que es el juego. Un juego que va a ser difícil contra Estados Unidos”, apuntó.